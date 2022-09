Educar y capacitar a un alumnado diverso: apoyar la investigación sobre diversidad, equidad e inclusión a través de las colecciones de la biblioteca

Sappington, Jayne, Esther De León, Sara Schumacher, Kimberly Vardeman, Donell Callender, Marina Oliver, Hillary Veeder, and Laura Heinz. Library Impact Research Report: Educating and Empowering a Diverse Student Body: Supporting Diversity, Equity, and Inclusion Research through Library Collections. Washington, DC: Association of Research Libraries, July 28, 2022.

Texto completo

Como parte de la iniciativa del Research Library Impact Framework initiative de ARL, un equipo de investigación de Texas Tech University (TTU) exploró métodos para evaluar las colecciones relacionadas con el estudio y la investigación de temas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y su capacidad de ser descubiertas por los usuarios.

Los estudios sobre la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) han cobrado mayor importancia en los campus académicos junto con los llamamientos a cuestionar los privilegios y las estructuras de poder, lo que hace que la evaluación de las colecciones DEI sea fundamental. Las bibliotecas de la TTU emprendieron un proyecto en dos partes que estudió las necesidades de los usuarios, el uso de las colecciones, la catalogación y la capacidad de descubrimiento, y el comportamiento de los usuarios en la búsqueda y la evaluación de los recursos DEI. Si bien los investigadores no pudieron identificar un método eficaz para evaluar la DEI en las colecciones a gran escala, las principales conclusiones indican el potencial de asociación con los estudios de la mujer y el género y los estudios mexicano-americanos y latinos, así como la necesidad de prestar mayor atención a la catalogación y los metadatos, en particular los campos de índice y resumen. El equipo de investigación identificó que muchos usuarios expresaron incertidumbre en la búsqueda y evaluación de los recursos DEI y expresaron su interés en las mejoras de búsqueda para un mejor filtrado y una presencia más prominente en el sitio web para la ayuda a la investigación DEI.