Estudio de alcance sobre el acceso abierto a las colecciones del patrimonio cultural digital en el Reino Unido

Wallace, Andrea. A Culture of Copyright: A scoping study on open access to digital cultural heritage collections in the UK. Report, Arts and Humanities Research Council, 2022.

Texto completo

Este informe fue encargado por el programa «Towards a National Collection» para comprender mejor las formas en que el acceso abierto configura el acceso y la reutilización de las colecciones del patrimonio cultural digital del Reino Unido. El estudio fue realizado por la Dra. Andrea Wallace en 2021. Las recomendaciones presentadas son propias de la autora, y el informe forma parte de las pruebas que Towards a National Collection sigue recopilando para determinar las futuras políticas que recomendará.

La autora ofrece un debate centrado en la situación del sector de galerías, bibliotecas, archivos y museos (GLAM) del Reino Unido en el panorama global de la GLAM abierta y en el potencial que ofrece una colección nacional digital. Este informe se basa en cuatro tipos de información:

Datos empíricos existentes sobre la actividad, las políticas y el volumen de datos del GLAM abierto mundial;

Nuevos datos empíricos sobre los GLAM del Reino Unido, las colecciones de dominio público y la gestión de derechos;

Una revisión de la jurisprudencia y la evolución de las políticas en el Reino Unido y en otros países; y

Una revisión bibliográfica de los escritos académicos sobre derechos de autor y acceso abierto a las colecciones del patrimonio digital.

Los resultados indican que no hay consenso en el sector GLAM del Reino Unido sobre lo que significa, o debería significar, el acceso abierto. También existe un malentendido fundamental sobre lo que es, incluye y debería incluir el dominio público. De hecho, las perspectivas del personal y las políticas de GLAM pueden variar mucho, incluso dentro de una misma institución. En consecuencia, este estudio pretendía discernir y esbozar el apoyo necesario para abordar las barreras sistémicas al acceso abierto, empezando por los propios derechos de autor