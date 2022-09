La historia y el patrimonio cultural de la caligrafía, la imprenta y las bibliotecas chinas

The History and Cultural Heritage of Chinese Calligraphy, Printing, and Library Work. Section, IFLA Rare Books and Special Collections. De Gruyter Saur, 2010.

En China, la tradición social del libro es más larga que en cualquier otra parte del mundo. La fabricación de papel, la caligrafía y la impresión en madera chinas se remontan a épocas muy tempranas, pero durante mucho tiempo han permanecido casi desconocidas para el mundo occidental. En la reunión satélite de la IFLA titulada Chinese Written and Printed Cultural Heritage and Library Work, celebrada en Hangzhou en 2006, se presentó la riqueza de la investigación histórica del libro y de las actividades bibliotecarias actuales en China en más de sesenta ponencias. Esta excelente selección refleja la amplitud y profundidad de este importantísimo e inmenso patrimonio chino. Los editores son expertos chinos e internacionales en historia del libro. (Acceso abierto desde el 14 de agosto de 2011)