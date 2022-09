Más del 80% de los bibliotecarios están preocupados por el aumento de la incidencia de los desafíos a la libertad intelectual por las peticiones de retirada de títulos

«Serious Concerns as Almost a Third of Librarians Asked to Censor Material». The Bookseller. Accedido 5 de septiembre de 2022.

Esta iniciativa se produce después de un aumento de las protestas ante las bibliotecas este año, sobre todo en respuesta a la gira Drag Queen Story Hour durante el verano, en la que la artista drag y autora de libros infantiles Sab Samuel, también conocida como Aida H Dee, leyó a los niños. Diferentes grupos se opusieron por diversos motivos, y en algunos eventos se lanzaron improperios relacionados con la manipulación de niños contra Samuel y los padres que llevaron a sus hijos a verlo, lo que hizo que se aplazaran o cancelaran algunos eventos. Según los responsables de la biblioteca, algunos manifestantes se mostraron «muy amenazantes e inquietantes», lo que obligó a aplazar los actos. «La situación se descontroló»

En relación con la Hora del Cuento de Drag Queen, Isobel Hunter, directora ejecutiva de Libraries Connected, condenó «cualquier intimidación, acoso o abuso del personal y los usuarios de las bibliotecas» como «totalmente inaceptable». Dijo: «Algunas de las escenas que hemos presenciado en las dos últimas semanas son espantosas. El personal de la biblioteca no debería estar sometido a esto y tampoco los usuarios de la biblioteca con niños». Aceptó que la Hora del Cuento se adentró en «un debate muy fracturado». «La gente tiene posiciones muy extremas, es muy doloroso ver a las bibliotecas atrapadas en medio de esta disputa».

En junio, la autora y feminista crítica con el género Julie Bindel debía dar una charla sobre feminismo y violencia contra las mujeres, organizada por Nottingham Women for Change, en la biblioteca Aspley de Nottingham. Sin embargo, el ayuntamiento canceló el acto en el último momento, alegando «por sus opiniones sobre los derechos de los transexuales». El ayuntamiento dijo: «Nottingham es una ciudad inclusiva y como consejo apoyamos a nuestra comunidad LGBT y nos hemos comprometido a apoyar los derechos trans como derechos humanos a través de Stonewall». Bindel dijo que su charla fue cancelada por motivos «absurdos» y que se sentía silenciada. El ayuntamiento confirmó que no retiraría sus libros de sus bibliotecas.

Más del 80% de los bibliotecarios están preocupados por el aumento de la incidencia de los desafíos a la libertad intelectual, como las peticiones de retirada de títulos que abordan identidades específicas, según una reciente encuesta realizada por el Chartered Institute of Library & Information Professionals (CILIP).

En total, 82 personas y servicios respondieron a la encuesta, y el 26% reveló que «ocasionalmente» se les había pedido que censuraran material. CILIP señaló que los datos planteaban «serias preocupaciones». «Si a casi un tercio de los encuestados se les ha pedido que censuren material -aunque sólo sea ocasionalmente-, tenemos que entender mejor en qué se basan estas peticiones y cómo se sienten los bibliotecarios para responder», dijo. Desde entonces ha lanzado una consulta sobre la libertad intelectual, diseñada para ayudar a defender a los bibliotecarios y sus colecciones, con el objetivo de aprobar una nueva política y publicarla a finales de noviembre.