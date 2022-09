¿Deben las bibliotecas formar parte de las soluciones para los sin techo?

«Should Libraries Be Part of Homeless Solutions? San Diego Thinks So». San Diego Union-Tribune, 4 de septiembre de 2022.

Ver completo

En el último ejemplo del papel cada vez más importante que desempeñan las bibliotecas modernas en sus comunidades, la Biblioteca Central de San Diego contará con una trabajadora social para ayudar a los usuarios sin hogar, que constituyen una buena parte de los visitantes diarios.

La directora de San Diego Central Library, Misty Jones, acoge con satisfacción la incorporación de la trabajadora social, una becaria de la Universidad Estatal de San Diego que está realizando un máster en trabajo social, y se muestra optimista de que esta medida creará un mejor entorno para todos los visitantes de la biblioteca.

«Tenemos que hacer de éste un lugar seguro para todos», dijo, añadiendo que los incidentes relacionados con el consumo de drogas y los episodios psicóticos son un hecho cotidiano en la biblioteca, y con demasiada frecuencia la solución es escoltar a una persona fuera del lugar, a veces con instrucciones de no volver.

Ha habido una serie de sobredosis en la Biblioteca Central, y una persona sin hogar murió por suicidio después de saltar desde un piso superior de la biblioteca en agosto de 2019. Sin embargo, el problema no es exclusivo de San Diego.

«Hablo con mis compañeros en otras bibliotecas de todo el país, y todos estamos viendo lo mismo», dijo Jones. «El abuso de sustancias y las enfermedades mentales son muy, muy frecuentes».