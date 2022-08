Las bibliotecas de semillas satélite en las sucursales de GPL son un éxito creciente 

Susan Carey sostiene un kit de semillas que espera que esté disponible en las sucursales de Scottsdale y Bull Frog de la Biblioteca Pública de Guelph

La Biblioteca de Semillas de Guelph y la Biblioteca Pública de Guelph están detrás del programa piloto. Lanzado en las sucursales del centro comercial Scottsdale y Bullfrog en agosto de 2020, los residentes pueden acceder a paquetes de semillas gratuitos utilizando su tarjeta de la biblioteca.

Desde el lanzamiento del programa, Susan Carey, de la Biblioteca de Semillas de Guelph, dijo que va muy bien y estima que los residentes han accedido a más de 2.000 paquetes de semillas.

«Prácticamente todo va bien», dijo Carey, señalando que la zona de la sucursal de Scottsdale tiene muchas familias que buscan actividades.

«La gente está muy contenta de ir a las bibliotecas y ver que hay una selección de semillas y creo que ha motivado a algunas personas que quizá sientan curiosidad por ir a la biblioteca y ver de que semillas disponen»

Carey dijo que espera distribuir kits de semillas en las bibliotecas para ayudar a los usuarios a cultivar un jardín. Cada kit contendría macetas, palos identificadores, paquetes de semillas y la tierra necesaria para empezar a cultivar un huerto. Our Food Future también ha aportado un pequeño folleto en los kits, que enseña a los niños el ciclo de vida de una semilla.

«Incluso en Canadá, podríamos plantar ciertas cosas ahora mismo y extender la producción de alimentos del patio trasero de la gente hasta el otoño», dijo Carey, añadiendo que la Biblioteca de Semillas de Guelph organizará un taller independiente sobre este tema con 10C y Our Food Future sobre jardinería otoñal llamado FALL in love with growing.

Muchos de los residentes y pequeñas empresas ayudan a contribuir al programa a través de donaciones y voluntariado.

La Biblioteca de Semillas de Guelph también está estudiando otros cambios dentro de su propia programación, como ofrecer alimentos culturalmente apropiados a las personas y familias que sufren inseguridad alimentaria.