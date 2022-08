Una bibliotecaria de Oakland comparte notas de amor, fotos y objetos personales dejados dentro de los libros de la biblioteca

KTVU FOX 2. «Longtime Oakland Librarian Shares Love Notes, Photos, Personal Items Left inside Library Books». Text.Article. KTVU FOX 2, 29 de agosto de 2022.

Para muchos lectores, abrir las páginas de un libro les lleva a un viaje en el que la imaginación no tiene límites. Para una bibliotecaria de Oakland, ha convertido el regalo de lo que hay entre las páginas de un libro en un asunto totalmente diferente. Sharon McKellar, de la Biblioteca Pública de Oakland, ha catalogado una amplia colección de objetos personales encontrados dentro de los libros de la biblioteca a lo largo de los años.

Durante casi diez años, Sharon McKellar ha estado recogiendo artefactos que los lectores dejaron en las hojas de los libros prestados. Entre ellos se incluyen desde cartas de amor íntimas hasta dibujos hechos por manos pequeñas e inseguras. Ha incluido fotos, viejos talones de billetes, listas de tareas e incluso un informe dental.

Detrás de cada objeto, una historia no contada con personajes desconocidos, todos ellos ligados a las manos que un día abrieron el libro en el que se encontró el objeto. McKellar calculó que ha reunido unos 600 recuerdos desde aproximadamente 2013. Al principio, era algo que hacía para su disfrute personal. Se aferraba a un objeto no reclamado que se caía de las páginas de un libro de la biblioteca. Al saber que no era la única en su lugar de trabajo que encontraba objetos personales en los libros devueltos, decidió ponerse en contacto con sus colegas y les invitó a compartir sus descubrimientos. Y luego escribió sobre los descubrimientos en un blog. Ese blog acabó convirtiéndose en una página en el sitio web de la OPL que ella creó el año pasado, llamada «Found in a Library Book«.

Esas cosas que se dejan pueden verse en fotos escaneadas de cientos de objetos encontrados, subidas a la página, para que estos tesoros puedan compartirse con la comunidad. Por motivos de privacidad, se han bloqueado las direcciones y otros datos de identificación personal.

Entre toda la cantidad de recuerdos que ha encontrado, dijo que dos tienen un lugar especial en su corazón. «Uno es el dibujo llamado ‘Papá y CJ'», dijo la bibliotecaria. En ese dibujo a lápiz, la mano de un niño creo una gran imagen de un hombre con cuernos de diablo y una horquilla diabólica, identificando a la figura villana que está entre las llamas como «Papá». A su lado, el artista dibujó una figura mucho más pequeña, con el ceño definitivamente fruncido, etiquetada como CJ.

‘Papá y CJ'»

Dijo que su otra favorita era una postal dirigida a un hombre llamado «William», en la que la autora explicaba que sería la última de una serie de correspondencia sin respuesta para él.

«Debo haber enviado al menos 36 tarjetas/postales/cartas», decía la autora. «Espero que las hayas recibido todas. Espero que todo te vaya bien y que estés sano y salvo». la autora continuó diciendo: «Un grado de atención bastante diferente al que teníamos tú y yo, ¿eh? Pero eso era antes y esto es ahora».

McKellar dijo que las palabras la dejaron con muchas preguntas. «Sólo pensar en esta persona que escribió a esta persona 30 y pico de veces y nunca obtuvo una respuesta. Estoy intrigada por eso», dijo.

Esta tarjeta postal titulada «esto era entonces esto es ahora» forma parte de la colección de la Biblioteca Pública de Oakland de objetos que los lectores dejaron en los libros de la biblioteca.

El catálogo incluía muchas más notas sentidas, como ésta, escrita en un Post-it amarillo: «Recuerda que te quiero, cariño. El pasado, es el pasado, así que no nos lo llevemos a casa. Sólo quiero quererte y ser feliz». Está firmado con una cara sonriente.

En otro libro prestado, alguien dejó una historia sobre el desamor. «Cuando me rompiste el corazón… me liberaste», escribió la persona, cerrando la nota con un «Gracias».

«Traducción: Cuando me rompiste el corazón… me liberaste, Gracias».

En ocasiones, los objetos han vuelto a manos de su propietario, algo alegre y bienvenido cuando ocurre. En un caso, después de que la biblioteca compartiera las fotos de la infancia de una persona, una mujer vio las fotos y reconoció las imágenes, diciendo que eran de ella cuando era niña. Se puso en contacto con la biblioteca para reclamarlas.

La colección se ha hecho cada vez más popular, con gente de todo el mundo visitando la página «Found in a Library Book», así como su Instagram, y muchos comparten sus propios descubrimientos especiales.

Por ahora, los visitantes de la biblioteca pueden ver algunos de estos objetos en persona. Se exhiben en una exposición en la Biblioteca Principal de Oakland que se prolongará al menos hasta diciembre.