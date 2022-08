Castiel, Luis David, y Paulo Roberto Vasconcellos-Silva. Precariedades del exceso: Información y comunicación en salud colectiva. 1.a ed. De la UNLa – Universidad Nacional de Lanús, 2022.

Este mundo hipercomunicativo presenta ambivalencias que pueden manifestarse en la coexistencia de dimensiones tecnológicas innovadoras, con facetas ideológicas conservadoras, cuyos efectos implican tanto el aumento asombroso en el acceso a informaciones, con innegables resultados, como también —al no disponer de mecanismos satisfactorios que aseguren la correspondiente consistencia— amplían aterradoramente la posibilidad de manipulaciones, seducciones, fatalidades. El conjunto de textos reunidos en este libro asume una perspectiva eminentemente crítica al enfocar determinados ángulos de las transformaciones proporcionadas por las TIC en el campo de la salud colectiva. Es necesario enfatizar que esta postura no significa, de forma alguna, rechazar de modo miope, las diversas ventajas propiciadas por ellas. Pero sí señalar la necesidad de mayor reflexión y desarrollo de eventuales correcciones de ruta en el recorrido de este trayecto, en el cual la velocidad de los cambios es cada vez mayor y con considerables márgenes de imprevisibilidad. Queramos o no, es necesario estar atentos a posibles daños de las manifestaciones de descontrol de las técnicas en el ámbito de la salud colectiva. Al final de cuentas, este tipo de atención forma parte de nuestras valiosas tradiciones.