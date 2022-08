Preparar a los bibliotecarios para ser líderes del campus a través del mapeo y la integración de la alfabetización informacional en el plan de estudios

Wang, Li and Weiner, Sharon A., «Preparing Librarians to be Campus Leaders by Curriculum Mapping and Curriculum Integration of Information Literacy» (2022). LOEX Conference Proceedings 2014. 32.

Texto completo

Se expone cómo los bibliotecarios podrían adquirir la experiencia y desempeñar un papel de liderazgo en la expansión de la formación en alfabetización informacional (AI) con un nuevo enfoque a través del mapeo curricular, la integración curricular de la alfabetización informacional y la evaluación institucional. El propósito del mapeo del plan de estudios es identificar los vacíos en las capacidades de AI en el plan de estudios y llenar esos vacíos mediante la integración de la AI en el plan de estudios.