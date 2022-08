La colaboración entre bibliotecas como opción estratégica: evaluación de las opciones para la adquisición de capacidades

Lavoie, Brian. Library Collaboration as a Strategic Choice: Evaluating Options for Acquiring Capacity. Dublin, OH: OCLC Research, 2022..

Texto completo

El informe de OCLC Research Library Collaboration as a Strategic Choice: Evaluating Options for Acquiring Capacity explora la colaboración bibliotecaria como una estrategia clave para que las bibliotecas universitarias adquieran la capacidad necesaria, pero también la contextualiza como un enfoque de suinistro entre una gama de opciones disponibles para las bibliotecas.

La decisión de las bibliotecas universitarias de colaborar puede conllevar distintos beneficios, pero no sin una inversión a menudo significativa de esfuerzo, atención y recursos. La colaboración de las bibliotecas debe sopesarse con los pros y los contras de las formas alternativas de adquirir capacidad. En resumen, la colaboración es una decisión que debe enfocarse estratégicamente.

Este informe proporciona información y herramientas para ayudar a las bibliotecas universitarias a tomar decisiones intencionadas sobre las oportunidades de colaboración interinstitucional para adquirir capacidad, incluyendo: