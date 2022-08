Milligan, I. The Transformation of Historical Research in the Digital Age (Elements in Historical Theory and Practice). Cambridge: Cambridge University Press, 2022

Los historiadores realizan consultas de investigación en Google, ProQuest y HathiTrust. Obtienen información a partir de búsquedas de palabras clave, realizadas en millones de documentos, y su investigación se basa en algoritmos que rara vez comprenden. Los historiadores suelen visitar los archivos en viajes relámpago marcados por miles de fotografías digitales, que luego exploran en los monitores de los ordenadores desde la comodidad de sus oficinas. A continuación, pueden acudir a las redes sociales o a otras plataformas digitales, y su trabajo se ve moldeado por estas nuevas formas de revisión previa y posterior a la publicación. Casi todos los aspectos del flujo de trabajo de investigación del historiador han sido transformados por la tecnología digital. En otras palabras, todos los historiadores -no sólo los historiadores digitales- están implicados en este cambio. La transformación de la investigación histórica en la era digital equipa a los historiadores para que sean profesionales conscientes de ello, haciendo explícitos estos cambios y explorando su impacto a largo plazo. Este título también está disponible en acceso abierto en Cambridge Core.