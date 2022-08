Reimaginar los flujos de trabajo descriptivos: una agenda informada por la comunidad para una práctica descriptiva reparadora e inclusiva

Frick, Rachel L., and Merrilee Proffitt. Reimagine Descriptive Workflows: A Community-informed Agenda for Reparative and Inclusive Descriptive Practice. Dublin, OH: OCLC Research, 2022

OCLC, con el apoyo de la Andrew W. Mellon Foundation, patrocinó el proyecto Reimagine Descriptive Workflows para comprender y abordar mejor los daños causados por las descripciones de las colecciones de las instituciones culturales.

El proyecto Reimagine Descriptive Workflows convocó a un grupo de expertos, profesionales y miembros de la comunidad para determinar formas de mejorar las prácticas descriptivas, las herramientas, la infraestructura y los flujos de trabajo en bibliotecas y archivos. El resultado, esta agenda comunitaria, se ofrece a la amplia comunidad de profesionales de bibliotecas y archivos. La agenda reúne las ideas de la convocatoria, la investigación relacionada y el trabajo operativo que se está llevando a cabo en el campo. Todas las instituciones tienen el poder de realizar cambios significativos en este espacio, y todas comparten la responsabilidad colectiva.