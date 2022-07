Gold: exposición de 50 espectaculares manuscritos de todo el mundo adornados con oro.

Gold: 50 spectacular manuscripts from around the world. British Lbrary. Open until Sun 2 Oct 2022 https://www.bl.uk/events/gold

El oro se ha asociado durante mucho tiempo con la realeza, el lujo, el prestigio y la extravagancia. Ocupa un lugar especial en las tradiciones manuscritas de todo el mundo, ya sea en inscripciones, pinturas iluminadas, escritura dorada o cubiertas de libros doradas.

Belleza deslumbrante, resistencia sorprendente. El oro ha tenido durante mucho tiempo el poder de encender sentimientos de asombro y maravilla en todas las culturas.

Viaje por todo el mundo para conocer cómo el oro elevó el arte en manuscritos y libros. Vea desde Coranes escritos en oro hasta tratados diplomáticos inscritos en placas de oro fundidas en el espacio de exposición más pequeño.

Descubra las magistrales técnicas utilizadas para manejar un metal tan precioso. Hay evangelios de la época de Carlomagno, cartas del rey Jaime II y decretos del emperador mogol Shah ‘Alam II. Los retratos de Constantinopla y las ilustraciones de El Haggadeh de Oro se colocan sobre fondos de pan de oro.

Cada trazo del pincel construye la conexión – capa a capa – entre el oro, lo sagrado y lo real. Examine objetos con cientos de años de antigüedad. Desvele las historias iluminadas por el oro.

Con 50 piezas extraordinarias en 17 idiomas y procedentes de diferentes partes del mundo, la exposición sobre el oro explora cómo este metal precioso transformó el arte en los manuscritos y los libros.

Una pieza que no debes perderte es el Queen Mary Psalter. Se trata de uno de los manuscritos bíblicos más ilustrados de la historia y contiene más de 1.000 imágenes. El manuscrito es un magnífico despliegue de intrincadas ilustraciones en oro, ciertamente digno de su dueña, la reina María I. De manera extraordinaria, todas las ilustraciones del Salterio fueron realizadas por la misma persona, un artista que ahora es conocido como el «Maestro de la Reina María» por este libro.

El salterio fue creado en Inglaterra, probablemente en Londres o Anglia Oriental, entre 1310 y 1320. No sabemos para quién se creó originalmente, ya que no hay inscripciones de propiedad contemporáneas ni otras pistas, como escudos de armas, que permitan identificar al mecenas original. Sin embargo, la magnitud y la calidad de sus ilustraciones son ciertamente lo suficientemente grandes como para haber sido para un propietario real o aristocrático. El manuscrito perteneció posteriormente a la reina María I (r. 1553-58), de quien toma su nombre. Se lo regaló en 1553 un funcionario de aduanas, Baldwin Smith, que había impedido su exportación desde Inglaterra.