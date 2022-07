Mendeley es la herramienta que tiene la mayor correlación con las citas de todas las fuentes altmétricas

Liu, C., Huang, MH. Exploring the relationships between altmetric counts and citations of papers in different academic fields based on co-occurrence analysis. Scientometrics (2022). https://doi.org/10.1007/s11192-022-04456-w

La altmetría es un método emergente para observar la comunicación académica. Muchos investigadores han explorado las relaciones entre los recuentos altmétricos y las citas a través del análisis de correlación, pero no hay un resultado consistente. Los resultados variados pueden provenir de la divergencia de las fuentes de datos, las diferencias disciplinarias y las características de la distribución de los datos. Para reducir la influencia de los factores de interferencia mencionados, en este estudio se propuso el análisis de co-ocurrencia como método para explorar las relaciones entre las citas y los recuentos altmétricos.

Observamos el solapamiento entre los artículos altamente citados y los artículos de alto recuento altmétrico, junto con la cobertura de cada colección de varias fuentes altmétricas en diferentes campos académicos. Los resultados muestran que Mendeley tiene la mayor correlación con las citas entre todas las fuentes altmétricas en los cinco campos académicos, y podría ser la única que tiene la oportunidad de ser un indicador para la evaluación académica. Los otros recuentos altmétricos de diferentes fuentes no muestran relaciones fuertes con las citas en general.