La biblioteca y las reformas educativas en el siglo XXI

Lawal, Olu Olat, Kwaghga Beetseh, y Science and Education Development Institute. Library and Educational Reforms in the 21st Century, 2015.

En los últimos años, la aparición de Internet ha transformado la búsqueda de información y la práctica profesional en varias disciplinas basadas en la investigación y que contribuyen en gran medida al desarrollo nacional. Los efectos de la ecnología de las comunicaciones de la información (CI). han sido notables en las profesiones y en los organismos de formación. Es significativo observar que en todo el mundo, especialmente en los países desarrollados, los profesionales de la información y la comunicación han participado en debates sobre la conveniencia de integrar la CI en la prestación de servicios bibliotecarios desde hace décadas.

Hay problemas de diversa índole que han mitigado la beneficiosa adopción de las TIC por parte de los usuarios. Este problema no es menos visible en la frontera estratégica de la educación y la formación de los profesionales de la información y la comunicación. La evaluación del papel del CI en la prestación de servicios de calidad en las bibliotecas y los centros de información se hizo necesaria al menos para reajustar los objetivos, la visión y la misión de la institución para lograr resultados positivos coordinados en el desarrollo nacional. En esta perspectiva, se han aportado documentos en este volumen indicando las acciones y las diversas medidas necesarias para alcanzar un nivel aceptable de práctica. Al hacerlo, es natural que se generen más debates y un valioso intercambio de ideas sobre la conveniencia u oportunidad del papel de los CI en el desarrollo general de las bibliotecas.