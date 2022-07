Listening In, a new study about audiobook use in Canada BookNet Canada July 12, 2022

Desde las guías para disfrutar de los audiolibros y los artículos que profundizan en lo que constituye un gran audiolibro, hasta los datos sobre el crecimiento de las ventas de audiolibros, pasando por la gran inversión de Spotify en audiolibros, está claro que los audiolibros no son el futuro, sino el presente.

El préstamo de audiolibros

Según OverDrive, la plataforma de lectura digital líder en el mundo para bibliotecas y escuelas, los préstamos de audiolibros digitales aumentaron un 156% entre 2017 y 2021. De hecho, el 30% de todos los préstamos digitales de las bibliotecas en 2021 fueron audiolibros, un 4% más que en 2020.

Volviendo a centrarnos en los datos recogidos por Book Consumer Study 2021, descubrimos que el 9% de todos los préstamos de las bibliotecas en 2021 fueron audiolibros. En promedio, los prestatarios de audiolibros canadienses llevaron en préstamo dos audiolibros en un solo mes.

Estas son algunas de las razones por las que los consumidores de audiolibros optaron por el préstamo en lugar de la compra:

El 46% tomó prestados libros para ahorrar dinero (frente al 47% de todos los prestatarios de libros);

El 34% no quería gastar dinero (frente al 41% de todos los prestatarios de libros); y

El 27% quería leer el libro pero no quería tenerlo (frente al 34% de todos los prestatarios de libros).

Otros aspectos destacados

Los títulos de ficción para adultos fueron populares entre el 61% de los oyentes de audiolibros en 2021.

Los títulos juveniles fueron el tema menos popular para los oyentes de audiolibros en 2021, con un 9%.

Los títulos juveniles fueron el tema con mayor aumento de oyentes de audiolibros en 2021. Leída por el 15% de los oyentes de audiolibros en 2021, la categoría de temática juvenil aumentó un 71% entre 2019 y 2021.

La mayoría de los oyentes de audiolibros canadienses escucharon entre uno y cinco audiolibros (48%) en su smartphone (42%) en 2021.

El número medio de audiolibros adquiridos por los compradores de libros canadienses en un solo mes fue de dos – el número máximo de audiolibros comprados por un comprador de libros fue de 13, mientras que la mayoría compró sólo uno.

Este estudio gratuito utiliza datos recientes de las encuestas de consumidores de BookNet Canadá para explorar el continuo interés de los canadienses por adquirir y escuchar audiolibros. Descubre más sobre los comportamientos de compra, préstamo, transmisión y escucha de los canadienses en el estudio completo.