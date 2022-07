Datos en tiempo real 2022: enfoques para integrar las fuentes de datos en tiempo real en data.europa.eu

P Jirka, S., Kügeler, A., Real-time data 2022 : approaches to integrating real-time data sources in data.europa.eu, Publications Office of the European Union, 2022

Texto completo

El objetivo de data.europa.eu es mejorar la accesibilidad y promover la reutilización de la información del sector público. El portal proporciona acceso a datos abiertos de fuentes internacionales, comunitarias, nacionales y regionales. Esto se consigue recopilando los metadatos de los datos públicos disponibles en toda Europa en un proceso llamado harvesting (recolección). Los metadatos se recogen tanto de portales de datos abiertos como de portales de geodatos y se ponen a disposición en data.europa.eu.

Este informe analiza el potencial de los datos en tiempo real junto con data.europa.eu. Los datos en tiempo real permiten recopilar información actualizada sobre el entorno que nos rodea (por ejemplo, información sobre el tráfico, datos meteorológicos, mediciones de la contaminación ambiental, información sobre riesgos naturales). Por ello, la directiva europea sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público hace especial hincapié en la puesta a disposición de estos recursos de datos en tiempo real. En el proyecto data.europa.eu hay un campo de trabajo dedicado a ayudar a los usuarios a descubrir fuentes de datos abiertos en tiempo real. Esto comprende no sólo la inclusión de fuentes de datos en tiempo real en su índice de datos, sino también el apoyo a los proveedores de datos para que éstos estén disponibles de forma reutilizable y descubrible. Este informe resume los resultados y conclusiones de un seminario web sobre datos en tiempo real celebrado por el proyecto data.europa.eu el 5 de abril de 2022. Por un lado, el informe ofrece un breve resumen de la información y las tecnologías presentadas (por ejemplo, las normas/API pertinentes). Por otro lado, resume las principales conclusiones de las preguntas y comentarios de los participantes (por ejemplo, necesidades de datos, tipos de fuentes de datos y funcionalidades requeridas). Como resultado, el informe ofrece una serie de recomendaciones sobre cómo seguir mejorando la capacidad de descubrimiento de las fuentes de datos en tiempo real a través de data.europa.eu.