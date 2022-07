Makerspaces en la escuela, robótica educativa y entornos de aprendizaje innovadores

Scaradozzi, D., Guasti, L., Di Stasio, M., Miotti, B., Monteriù, A., & Blikstein, P. (Eds.). (2021). Makers at School, Educational Robotics and Innovative Learning Environments: Research and Experiences from FabLearn Italy 2019, in the Italian Schools and Beyond. Springer Nature, 2021.

Resultados de la 2ª conferencia FabLearn Italia, celebrada en Ancona, Italia, del 20 al 22 de abril de 2019. Ofrece los últimos logros en investigación y desarrollo en Robótica Educativa, así como nuevas aplicaciones, las últimas herramientas, sistemas y componentes para el uso de la robótica en escuelas, universidades y educación informal. Incluye un resumen y análisis de las metodologías de robótica educativa existentes, así como las actividades y desarrollos en el campo de la robótica educativa