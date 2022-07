Salarios en las bibliotecas universitarias y de investigación de Estados unidos y Canadá : la media es de 76.400 dólares anuales

Aiwuyor, Jessica. s. f. «ARL Annual Salary Survey 2020 Reports Data on Professional Positions in Member Libraries». Association of Research Libraries (blog). Accedido 16 de julio de 2022.

Texto completo

La Asociación de Bibliotecas de Investigación (ARL) ha publicado la Encuesta Salarial Anual 2020 de la ARL, que analiza los datos salariales del personal profesional que trabaja en 123 de las 124 bibliotecas miembros de la ARL durante el año 2020. Se presentan datos de 10.626 empleados profesionales de 115 de las 116 bibliotecas universitarias de la ARL en Canadá y Estados Unidos* y de 3.514 empleados profesionales de las 8 bibliotecas federales y públicas de la ARL en Estados Unidos. En la Encuesta Salarial, los datos del personal de las bibliotecas universitarias suelen presentarse en tres grupos distintos: sistemas de bibliotecas generales, bibliotecas de ciencias de la salud y bibliotecas jurídicas.

El salario medio de los profesionales de las bibliotecas universitarias de la ARL de Estados Unidos en 2020 fue de 76.400 dólares, lo que supone un aumento del 0,4% con respecto al salario medio de 2019, que fue de 76.076 dólares. El IPC estadounidense aumentó un 1,0% durante el mismo período. El IPC canadiense aumentó un 0,1%, y la mediana de los salarios en las bibliotecas universitarias canadienses disminuyó un 0,4%, pasando de 104.123 dólares canadienses a 103.662 dólares canadienses. El salario medio de las bibliotecas federales y públicas de la ARL de Estados Unidos disminuyó un 5,2%, pasando de 95.101 dólares en 2019 a 90.119 dólares en 2020.

ARL Annual Salary Survey de la ARL analiza los datos salariales desde diferentes perspectivas, incluyendo la raza, la etnia y el sexo. Los individuos de grupos históricamente subrepresentados constituyen el 17% del personal profesional en las bibliotecas universitarias de la ARL de EE.UU.; el porcentaje de individuos en puestos directivos o administrativos que también son de grupos históricamente subrepresentados es menor. Las mujeres representan el 64% del personal históricamente subrepresentado. Las diferencias salariales basadas en el sexo persisten en las bibliotecas de la ARL en 2020. El salario global de las mujeres en 115 de las 116 bibliotecas universitarias de la ARL es el 95,5% del pagado a los hombres.

Otras características de las bibliotecas universitarias de la ARL ilustran las diferencias salariales. Algunos de estos indicadores se describen en la introducción y en las extensas tablas de la Encuesta Salarial.