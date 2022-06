Comprender la alfabetización mediática e informacional (MIL) en la era digital. Una cuestión de democracia

C, E., et al. Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy. 2019.

Muchas de las cuestiones sociales de hoy en día tienen que ver con la digitalización y, sobre todo, con la transformación en curso de la cultura de los medios y la comunicación. Nos encontramos en un punto que puede describirse como «el fin del principio digital». Tras un periodo de optimismo -sobre todo por las esperanzas de que aumentaría el compromiso y la participación de los ciudadanos- han surgido problemas.

Se escuchan llamamientos a favor de políticas que resuelvan estos problemas. La alfabetización mediática e informacional (AMI) suele destacarse ante los avances tecnológicos, cuando los responsables políticos y legislativos se ven incapaces de abordar los problemas emergentes. Por lo tanto, la alfabetización mediática e informacional debe entenderse como parte de un todo que incluye la legislación y las reformas en los medios de comunicación, la educación y otros campos de relevancia, como parte de una estrategia democrática. Se trata de un proceso que implica a muchos actores diferentes de la sociedad, y la combinación de una amplia colaboración con un liderazgo político proactivo es un reto. Puede decirse que es el punto de partida de este libro.

El libro consta de tres partes. En la primera parte, una serie de artículos de carácter más general analizan la alfabetización mediática e informacional (AMI) en diversos contextos, así como los cursos de desarrollo a nivel nacional, regional y mundial. La segunda parte se centra en Suecia, país anfitrión de la Conferencia de la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática de la UNESCO de 2019. Los artículos de esta parte presentan los resultados actuales de la investigación, las decisiones políticas y las iniciativas políticas, así como algunos ejemplos de «mejores prácticas» en el área de la MIL. La tercera parte presenta un nuevo enfoque de la MIL en un contexto de cambio social y de la Agenda 2030.