Un conjunto de herramientas para construir un Makerspace impulsado por la comunidad en la biblioteca

A Toolkit for Building a Community-Driven Makerspaces. Toolbox. Makers in the library, 2020

Texto completo

Herramienta de mapeo para organizar visualmente a las personas y organizaciones del ecosistema maker de su biblioteca.

Paso 1. Identifique los nombres específicos de las personas y organizaciones y colóquelos junto a cada sector del ecosistema/círculo de color en el mapa.

Paso 2. Indique cuáles son ya socios activos de su biblioteca marcando la casilla junto al nombre

Paso 3. Piense en la capacidad de su biblioteca y en qué nuevas asociaciones podrían ser sinérgicas en esta fase. Subraye los nombres de al menos dos socios potenciales; usted a los que se dirigirá en primer lugar. Consulte Cómo establecer conexiones y desarrollar relaciones para obtener más detalles.

Paso 4. Registre todas las personas y organizaciones identificadas en una hoja de cálculo, incluyendo columnas para el nombre de la organización y la URL, así como el nombre de la persona de contacto específica, el cargo y la dirección, correo electrónico y número de teléfono de la persona de contacto. Incluye también una columna para notas.