Una biblioteca universitaria aumentó su alcance en Instagram en un 1149% en un año

An Academic Library Increased Their Instagram Reach by 1149% in a Year! Learn Their Secrets for Success. Super Library Marketing: Practical Tips and Ideas for Library Promotion, 2022

He aquí el eufemismo del siglo: todas las bibliotecas están luchando por el éxito en las redes sociales. Un bibliotecario lo está consiguiendo, y esta semana comparte sus secretos en Super Library Marketing: Practical Tips and Ideas for Library Promotion.

Ned Potter trabaja en University of York Library & Archives, en el Reino Unido. Recientemente, le pidieron a su organización que compartiera un documento de orientación interna con otra organización. En el documento, la biblioteca describe su enfoque de @UoYLibrary en Instagram. Escribió University of York Library’s Instagram Guidelines.. Y escribió una entrada en el blog sobre el impacto que esas decisiones han tenido en su cuenta de Instagram. «¡hicimos básicamente todo lo que dice ese documento!»

Está viendo un gran éxito con este enfoque. Dice Ned: «Usando estas directrices hemos aumentado nuestro alcance de Instagram en un 1149% en 12 meses. Esto sí que funciona».

Instagram es absolutamente esencial para llegar a los estudiantes, afirma: «Es el canal de comunicación por el que se pueden enviar mensajes a los estudiantes universitarios, no hay nada que se le acerque. Nuestro Twitter funcionaba muy bien y era el canal al que dedicábamos más tiempo, y todo ese tiempo daba sus frutos con un gran crecimiento y participación. Pero hice un análisis de los seguidores y, al menos entre los que respondían y nos citaban en Twitter, estaba claro que nuestra audiencia estaba formada principalmente por posgraduados, investigadores y académicos. Así que nuestros mensajes clave en las redes sociales no llegaban a los jóvenes. Insta es la respuesta a ese problema.»