Flujos de trabajo de investigación automatizados para acelerar el descubrimiento: cerrando el círculo del descubrimiento de conocimientos.

Automated Research Workflows For Accelerated Discovery: Closing the Knowledge Discovery Loop. National Academies of Sciences, Engineering, 2022.

Texto completo

Las necesidades y exigencias que se plantean a la ciencia para abordar una serie de problemas urgentes son cada vez mayores. El mundo se enfrenta a retos complejos e interrelacionados en los que el camino a seguir está oculto o disperso entre disciplinas y organizaciones. Durante siglos, la investigación científica ha progresado mediante la iteración de un flujo de trabajo basado en la experimentación o la observación y el análisis de los datos resultantes. Aunque los ordenadores y las tecnologías de automatización han desempeñado un papel fundamental en los flujos de trabajo de la investigación durante décadas para adquirir, procesar y analizar datos, estas mismas tecnologías informáticas y de automatización pueden ahora controlar también la adquisición de datos, por ejemplo, mediante el diseño de nuevos experimentos o la toma de decisiones sobre nuevas observaciones.