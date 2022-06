Mejora de la sostenibilidad urbana con datos, modelización y simulación

Enhancing Urban Sustainability with Data, Modeling, and Simulation: Proceedings of a Workshop. National Academies of Sciences, Engineering., 2019.

Texto completo

Los días 30 y 31 de enero de 2019, la Junta de Ciencias Matemáticas y Analítica, en colaboración con la Junta de Sistemas Energéticos y Ambientales y la Junta de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones, convocó un taller en Washington, D.C. para explorar las fronteras de las necesidades de las matemáticas y la ciencia de los datos para las comunidades urbanas sostenibles. El taller reforzó la emergente red interdisciplinaria de profesionales, líderes empresariales, funcionarios públicos, partes interesadas sin ánimo de lucro, académicos y responsables políticos que utilizan datos, modelos y simulaciones para la sostenibilidad urbana y comunitaria, y abordó los retos comunes a los que se enfrenta la comunidad. Las presentaciones destacaron los esfuerzos de investigación sobre sostenibilidad urbana y los programas en curso, incluida la investigación sobre la calidad del aire, la gestión del agua, la eliminación de residuos y la equidad social, y debatieron cuestiones prometedoras de la investigación sobre sostenibilidad urbana que un mejor uso de los grandes datos, la modelización y la simulación puede ayudar a abordar. Esta publicación resume la presentación y el debate del taller.