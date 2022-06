“First European Overview on E-Lending in Public Libraries”. EBLIDA, 2022

EBLIDA está sentando las bases para un «derecho de autor sostenible» en las bibliotecas públicas mediante la publicación del «Primer panorama europeo sobre el préstamo electrónico en las bibliotecas públicas».

Realizado por el Grupo EGIL (Grupo de Expertos en Derecho de la Información) de EBLIDA, el panorama se basa en un cuestionario enviado a una red de expertos que incluye tanto a los miembros de EGIL como a los expertos sugeridos por NAPLE y el Comité Ejecutivo de EBLIDA

El ámbito geográfico del estudio se limita a nueve países. Estos países se seleccionaron de acuerdo con varios criterios: un comercio próspero de libros y libros electrónicos (Alemania, Francia, España, Italia), un comercio limitado de libros con un alto nivel de alfabetización digital (por ejemplo, los países nórdicos), y países en los que el comercio de libros electrónicos nunca ha despegado realmente (Rumanía o Grecia).

«Con este Panorama, EBLIDA pretende perseguir el objetivo de examinar la independencia del comercio de libros electrónicos y de las adquisiciones de las bibliotecas sobre los factores económicos nacionales, las limitaciones legales y los requisitos institucionales», afirma Ton van Vlimmeren, Presidente de EBLIDA.

Éste es sólo el primer paso de una serie de actividades más extensas sobre el préstamo electrónico que «tendrán un seguimiento en extensión, amplitud y profundidad», añade Giuseppe Vitiello, Director de EBLIDA. En un futuro próximo, EBLIDA tiene previsto ampliar el panorama a más países (en longitud), examinar aspectos concretos de los modelos de préstamo electrónico y de los modelos de negocio (en anchura); y encontrar los argumentos adecuados para abogar por las bibliotecas a nivel europeo (en profundidad)