Las mujeres en el sistema de derechos de autor: Un análisis de las autoras en los registros de derechos de autor desde 1978 hasta 2020

“Women in the Copyright System: An Analysis of Women Authors in Copyright Registrations from 1978 to 2020” U.S. Copyright Office Releases, 2022

La Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos publica un informe, Women in the Copyright System: Un análisis de las autoras en los registros de derechos de autor de 1978 a 2020. El informe se basa en el trabajo del profesor Joel Waldfogel, que completó recientemente una nueva evaluación de la autoría femenina en los registros de derechos de autor entre 1978 y 2020, así como el papel de las mujeres en las industrias creativas relevantes basadas en los derechos de autor.

El informe revela que la proporción de registros en los que figuran autoras ha aumentado con el tiempo, representando las mujeres el 27,9% de los autores de obras registradas en 1978 y el 38,5% de los autores de obras registradas en 2020. Su nivel de representación ha aumentado de forma generalizada, pero con variaciones significativas entre las distintas categorías de obras, oscilando en la mayoría de los casos entre el 20,4 por ciento y casi la paridad. Es notable, sin embargo, que en casi todas las categorías, las mujeres constituyen una proporción menor de los autores registrados que de los participantes en las ocupaciones correspondientes.

Las tendencias reveladas son alentadoras, ya que las mujeres avanzan considerablemente en la utilización del sistema de derechos de autor. Al mismo tiempo, queda trabajo por hacer para alcanzar la paridad de género en la mayoría de los ámbitos.

En relación con la publicación del informe sobre las mujeres en los sistemas de derechos de autor, la Oficina proporciona un conjunto de datos de referencia en formato XML. El conjunto de datos contiene información de aproximadamente 20 millones de registros de derechos de autor desde el 1 de enero de 1978 hasta el 8 de julio de 2021.