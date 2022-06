«Abierto para la justicia climática» : tema de la Semana Internacional del Acceso Abierto 2022

“Open for Climate Justice” is the theme for this year’s International Open Access Week (October 24-30).

Ver noticia

El enfoque de este año sobre la Justicia Climática busca fomentar la conexión y la colaboración entre el movimiento climático y la comunidad internacional abierta. Compartir el conocimiento es un derecho humano, y afrontar la crisis climática requiere un rápido intercambio de conocimientos que trascienda las fronteras geográficas, económicas y disciplinarias.

La justicia climática es un reconocimiento explícito de que la crisis climática tiene efectos de gran alcance, y de que los impactos «no se están soportando de forma equitativa o justa, entre ricos y pobres, mujeres y hombres, y generaciones mayores y jóvenes», como señala la ONU. Estos desequilibrios de poder también afectan a la capacidad de las comunidades para producir, difundir y utilizar conocimientos sobre la crisis climática. La apertura puede crear vías para un intercambio de conocimientos más equitativo y servir como medio para abordar las desigualdades que conforman los impactos del cambio climático y nuestra respuesta a ellos.

Seleccionado por el Comité Asesor de la Semana del Acceso Abierto, el tema de este año es una oportunidad para unirse, actuar y concienciar sobre cómo lo abierto permite la justicia climática.