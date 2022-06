Makerspaces accesibles: Diseñar espacios de trabajo para la accesibilidad

Steele, K. M., B. Blaser, and M. Cakmak. “Accessible Making: Designing Makerspaces for Accessibility”. International Journal of Designs for Learning, vol. 9, no. 1, June 2018, pp. 114-21, doi:10.14434/ijdl.v9i1.22648.

El propósito de los makerspaces es aumentar el acceso a la «fabricación» entre la comunidad en general. Debido a esta orientación hacia la justicia social, es importante tener en cuenta cómo de acogedores y accesibles son los makerspaces para las personas con diversas capacidades, incluidas las personas con discapacidad.

Este informe de diseño examina un proceso de tres pasos utilizado para hacer que un espacio de creación universitario sea más accesible y acogedor para las personas con discapacidad, incluyendo una visita, una actividad de diseño y una sesión de lluvia de ideas. El proceso ayuda a identificar cambios sencillos que se hicieron en el makerspace, así como a aumentar el acceso de los estudiantes, el profesorado y la comunidad. Utilizando un proceso similar, otros makerspaces podrían mejorar la accesibilidad de sus espacios, procedimientos y herramientas.