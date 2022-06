Makerspaces inclusivos: incorporar todas las capacidades a los espacios de creación

Seo, JooYoung, y Gabriela T. Richard. «SCAFFOLDing all abilities into makerspaces: a design framework for universal, accessible and intersectionally inclusive making and learning». Information and Learning Sciences, vol. 122, n.o 11/12, enero de 2021, pp. 795-815. Emerald Insight, https://doi.org/10.1108/ILS-10-2020-0230.

Este artículo propone un marco de diseño universal (UD) que es interseccionalmente inclusivo para los estudiantes con diversas necesidades en los espacios y actividades makers. Este documento proporciona un mapeo de conjeturas para presentar argumentos teóricos y empíricos para el diseño de makerspaces holísticamente inclusivos que consideren la equidad de género y la inclusividad cultural, así como la accesibilidad para diversos estudiantes con habilidades y discapacidades divergentes y únicas.

Lo primero es crear una cultura de inclusión y diseño universal. Durante el proceso de planificación se deben tener n cuenta las siguientes cuestiones:

¿Se incluye a las personas con una variedad de discapacidades en la planificación y la configuración del makerspace?

¿Existen mecanismos para que los usuarios sugieran nuevos equipos o soliciten adaptaciones o ajustes en los equipos existentes?

¿Existen mecanismos sencillos para que los usuarios soliciten asistencia u orientación al personal o a sus colegas?

Existen documentos detallados y bien estructurados en formatos accesibles que describan las normas y prácticas óptimas para el espacio de fabricación? Esto puede ser especialmente útil para las personas con discapacidades de aprendizaje y las que se encuentran en el espectro del autismo.

¿Incluyen los sitios web y otras publicaciones imágenes de usuarios de diversos orígenes? ¿Si necesitas algunas fotos? Echa un vistazo y utiliza algunas fotos de DO-IT.

Tres grandes marcos de diseño para la inclusividad



Diseño universal físico

Uso equitativo Flexibilidad de uso Uso sencillo e intuitivo Información perceptible Tolerancia al error Bajo esfuerzo físico Tamaño y espacio de aproximación y uso

Pautas de accesibilidad a los contenidos digitales de la web

Perceptible Operable Comprensible Robusto

Instrucción Diseño universal para el aprendizaje («Universal design for learning»)