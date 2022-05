Por qué los preprins son buenos para los pacientes

Horby, P. Why preprints are good for patients. Nat Med (2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-01812-4

La comunicación rápida de los resultados de los ensayos clínicos probablemente ha salvado vidas durante la pandemia de COVID-19 y debería convertirse en la nueva norma.

El 16 de junio de 2020, el beneficio de la dexametasona para salvar vidas en pacientes graves con COVID-19 se anunció en una sesión informativa pública en la casa del primer ministro del Reino Unido, en el número 10 de Downing Street. Los resultados, procedentes del ensayo RECOVERY en el Reino Unido, cambiaron inmediatamente la práctica en el país, con una carta enviada esa misma tarde por los jefes médicos del Reino Unido y el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra a todos los centros del NHS que decía lo siguiente «Normalmente aconsejaríamos esperar al documento completo antes de cambiar la práctica, para garantizar que el análisis final y la revisión por pares no lleven a conclusiones diferentes. Sin embargo, dada esta clara ventaja en la mortalidad, con buena significación, y con un medicamento bien conocido que es seguro en estas circunstancias, consideramos que es razonable que la práctica cambie antes del documento final.»

En ese momento, y en repetidas ocasiones a lo largo de la pandemia, se criticó que la ciencia no debía comunicarse por medio de un comunicado de prensa. Algunos médicos exigieron un manuscrito, otros el artículo completo revisado por pares, antes de tomar cualquier decisión sobre el uso de la dexametasona en pacientes con COVID-19. Se publicaron los resultados completos de la comparación de la dexametasona en un preprint sólo 6 días después, el 22 de junio de 2020. Se tomaron muy en serio las críticas a la publicación por nota de prensa y, posteriormente, para todos los resultados de RECOVERY que tienen un efecto potencial en la atención actual de COVID-19, y se publicó el preprint simultáneamente con la nota de prensa.

La pandemia de COVID-19 es la primera emergencia sanitaria mundial de la nueva era de la información, con datos y resultados ampliamente compartidos a través de las redes sociales. Esto ha dado lugar a dificultades muy reales para distinguir la información importante del ruido, y las noticias reales de las falsas. ¿Cuál es la mejor manera de que la comunidad médica y de investigación gestione esta nueva realidad?

No cabe duda de que los resultados de los ensayos clínicos requieren una validación cuidadosa y una evaluación crítica antes de cambiar la atención al paciente. Pero el sistema habitual de revisión por pares en biomedicina es poco eficiente en una emergencia sanitaria mundial que evoluciona rápidamente. Simplemente es demasiado lento. El artículo completo sobre los resultados de la dexametasona fue publicado en línea en el New England Journal of Medicine el 17 de julio de 2020. En el mes transcurrido entre el anuncio público del resultado y la publicación del manuscrito revisado por pares, se notificaron más de 700.000 nuevos casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo. El intervalo entre el preprint de RECOVERY para el anticuerpo terapéutico tocilizumab y el artículo revisado por pares fue aún mayor, de 11 semanas (del 11 de febrero de 2021 al 1 de mayo de 2021). Esperar a la revisión por pares habría costado, sin duda, muchas vidas.

Algunos pueden argumentar que la ventaja de la rapidez de los preprints no compensa los riesgos de que se publique una investigación de mala calidad, engañosa o incluso fraudulenta, y que se actúe en consecuencia. Yo diría que los médicos no deberían confiar únicamente en la revisión por pares para evaluar la validez y el significado de los resultados de la investigación. Esto se debe a que los datos dudosos, quizás fraudulentos, pueden pasar la revisión por pares, como se vio con los primeros trabajos de COVID publicados y luego retractados de dos de las revistas médicas más prestigiosas. Además, incluso los datos válidos pueden ser engañosos. Ha habido una avalancha de datos observacionales que han pasado la revisión por pares y luego se han utilizado para justificar tratamientos, sobre todo con hidroxicloroquina, pero la susceptibilidad de la metodología observacional a los sesgos moderados significa que tales datos no deben ser la base de la atención al paciente.

Se pueden extraer dos lecciones de nuestra experiencia en la realización del mayor ensayo clínico COVID-19 durante los dos últimos años. La primera es que el sistema de preprints ha alcanzado la mayoría de edad, demostrando un enorme valor en la comunicación rápida de los hallazgos importantes de la investigación. Casi a diario se reciben alertas en las redes sociales de fuentes y colegas de confianza sobre nuevos hallazgos importantes publicados como preprints. La sección de comentarios de los preprints y los comentarios de los colegas a través de las redes sociales también permiten un grado de revisión por pares inmediato. Los artículos completos revisados por pares suelen aparecer muchas semanas o incluso meses después. No se puede imaginar un futuro sin una difusión tan rápida de las nuevas pruebas.

Dada esta nueva realidad, la segunda lección es que debemos asegurarnos de que la comunidad médica y los responsables políticos estén lo suficientemente capacitados en el pensamiento crítico y los métodos científicos como para poder tomar decisiones sensatas, independientemente de que un artículo sea revisado por pares o no.