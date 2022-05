Cómo la pandemia cambió el aprendizaje digital e influyó en el uso de los ebooks y audiolibros en las escuelas

How the pandemic shifted digital learning & influenced ebook & audiobook usage in schools. OverDrive, 2022

Texto completo

La pandemia del COVID-19 ha tenido un profundo impacto en las escuelas y en el aprendizaje de los estudiantes. Con el cambio a la enseñanza a distancia o híbrida que comenzará en marzo de 2020, el uso de libros digitales se ha disparado. Como resultado, las escuelas han invertido en herramientas de tecnología educativa más que nunca.

Este informe analiza los datos de 46.000 escuelas de todo el mundo y explora ejemplos de la vida real para darle una mejor comprensión de cómo los libros electrónicos y audiolibros se están utilizando a raíz de la COVID-19 y lo que este cambio significa para el futuro de la educación.

Este informe profundiza en el papel de la tecnología educativa en las escuelas -incluyendo cómo las escuelas están aprovechando los fondos federales de ayuda a la pandemia para aumentar sus recursos- y es una lectura obligada si usted es responsable de ayudar a los estudiantes a leer, aprender y crecer.