Principios y recomendaciones para hacer más reutilizables los datos de data.europa.eu

Corcho, O., Ruckhaus, E., Garijo, D., et al., Principles and recommendations to make data.europa.eu data more reusable : a strategy-mapping report, 2022

El objetivo principal de este informe es ofrecer una visión de los datos generados por los ciudadanos (DC) que pueden formar parte de los portales de datos abiertos, permitiendo a las administraciones públicas comprender mejor si los DC pueden estar disponibles como parte de su oferta de datos abiertos y cómo hacerlo. El informe ofrece una categorización de los diferentes tipos y dimensiones de los CGD que pueden ofrecerse en los portales de datos abiertos (y que ya se ofrecen en algunos de ellos), junto con un debate sobre las oportunidades y los retos que puede suponer su inclusión en data.europa.eu.