La pandemia se cobra nuevas víctimas: prestigiosas revistas médicas

Según un artículo de The New York Times, dos grandes estudios han sido retirados en un mes lo que hace que los investigadores se pregunten si el proceso de revisión por pares está funcionando.

Un estudio prometió que los populares medicamentos para la presión sanguínea eran seguros para las personas infectadas con el coronavirus. Otro documento advirtió que los medicamentos contra la malaria aprobados por el presidente Trump eran peligrosos para estos pacientes.

Los estudios, publicados en el New England Journal of Medicine y The Lancet, se retractaron poco después de su publicación, a raíz de una protesta de los investigadores que vieron defectos obvios.

Las retractaciones apresuradas, el mismo día de este mes, han alarmado a los científicos de todo el mundo que temen que la prisa por investigar el coronavirus haya presionado en exceso el proceso de revisión por pares y haya abierto la puerta al fraude, amenazando la credibilidad de respetadas revistas médicas justo cuando más se necesitan.

Se supone que la revisión por pares debe salvaguardar la calidad de la investigación científica. Cuando una revista recibe un manuscrito, los editores piden comentarios a tres o más expertos en la materia. Las evaluaciones escritas de los revisores pueden forzar las revisiones de un artículo o hacer que la revista rechace el trabajo por completo. El sistema, ampliamente adoptado por las revistas médicas a mediados del siglo XX, sustenta el discurso científico en todo el mundo.

“El problema de la confianza es que es demasiado fácil perderla y demasiado difícil recuperarla”, dijo el Dr. Jerome Kassirer, antiguo editor jefe del New England Journal of Medicine, que publicó uno de los artículos retirados a principios de mayo. “Estos son grandes errores”.

Si los científicos externos detectaron problemas que no fueron identificados por los revisores, entonces las revistas fallaron, dijo. Como cientos de otros investigadores, el Dr. Kassirer pidió a los editores explicaciones completas de lo sucedido.

Además, los editores dijeron que hay una necesidad urgente de publicar rápidamente nuevos hallazgos para mejorar los tratamientos para los pacientes de coronavirus desesperadamente enfermos. Desde que comenzó la pandemia, The Lancet está recibiendo tres veces más trabajos para su consideración.

New England Journal of Medicine y The Lancet están entre las revistas médicas más antiguas, más respetadas y más leídas del mundo. Se crearon en 1821 y 1823 y suelen ocupar el primer y segundo lugar entre las revistas médicas de interés general por su “factor de impacto”, es decir, la frecuencia con que sus estudios se citan en otras investigaciones.