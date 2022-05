Informe sobre sistemas bibliotecarios 2022 : una industria disruptiva

2022 Library Systems Report

An industry disrupted

By Marshall Breeding | May 2, 2022

Los acontecimientos del último año han transformado el sector de la tecnología bibliotecaria. Las adquisiciones anteriores pierden importancia en comparación con la adquisición de ProQuest por parte de Clarivate, que ha impulsado al principal proveedor de tecnología bibliotecaria hacia el sector comercial más amplio de las comunicaciones académicas. Este acuerdo indica que la diferencia de tamaño entre los proveedores se está ampliando, ya que las empresas de ProQuest, Ex Libris e Innovative Interfaces, también se unen a Clarivate.

La aparición de una empresa tan grande en la cúspide del sector ha acelerado la consolidación entre los actores de nivel medio que pretenden aumentar su escala y eficiencia para seguir siendo competitivos. Este ha sido un año excepcional para la consolidación de los competidores de tamaño medio, con más adquisiciones que ningún año anterior.

Estos acuerdos suscitan preocupación por el debilitamiento de la competencia, pero también pueden dar lugar a una nueva dinámica del sector que desencadene la innovación y la sinergia en el panorama más amplio de la investigación y la educación. Las pequeñas empresas con visiones de innovación suelen carecer de los recursos necesarios para llevarlas a cabo, algo que sí pueden hacer las empresas más grandes. Sin embargo, la mayor participación de los inversores y accionistas se traduce en una presión para maximizar los beneficios y el crecimiento. La forma en que se desarrollan estas dinámicas contrapuestas tiene importantes implicaciones para las bibliotecas.

Desafiando las tendencias

Algunos acontecimientos de 2021 desafiaron las tendencias establecidas. Por ejemplo, Follett Corporation se apartó de la pauta de las empresas familiares que conservan sus negocios indefinidamente, desprendiéndose de Follett School Solutions y Baker & Taylor. El proyecto FOLIO pretende frenar el impulso del peso de Alma a en las bibliotecas universitarias, invitando a la pregunta: ¿Puede un recién llegado interrumpir el éxito de una solución probada que tiene más de una década de desarrollo continuo?

Algunas disrupciones se producen de forma más gradual. Los sistemas de gestión de bibliotecas basados en software de código abierto muestran un crecimiento constante. Koha, especialmente con el apoyo de ByWater Solutions, sigue abriéndose paso en las bibliotecas públicas y universitarias de Estados Unidos.

Los cambios en las bibliotecas universitarias contrastan fuertemente con el sector tecnológico de las bibliotecas públicas, donde los productos sólo ofrecen una ligera diferenciación. Los productos de los sistemas integrados de bibliotecas (ILS) que prestan servicio a las bibliotecas públicas tienden a evolucionar más que a transformarse, y las instituciones añaden productos adicionales para modernizar las interfaces de los clientes y crear canales para mejorar la participación de los usuarios.

Las bibliotecas más pequeñas están bien atendidas por empresas que ofrecen sistemas asequibles y cada vez más sofisticados. Estas empresas añaden una textura importante al sector, abordando nichos de mercado ignorados por las grandes empresas y ofreciendo sistemas y servicios a las bibliotecas con presupuestos modestos. Aunque su impacto económico es pequeño en relación con la industria en general, sus contribuciones prácticas son inestimables.

Clarivate compra ProQuest

En un movimiento con enormes implicaciones para las bibliotecas, ProQuest ha pasado a formar parte de Clarivate, una gran empresa que cotiza en bolsa en el sector de las comunicaciones académicas y la propiedad intelectual. La transacción de 5.300 millones de dólares, anunciada en mayo de 2021, supera cualquier otro acuerdo anterior en el ámbito de las bibliotecas. Clarivate, al igual que sus competidores Elsevier y Digital Science, tiene un creciente interés en los flujos de trabajo y análisis de la comunicación académica. La fusión se presentó a los inversores como una operación que podría suponer un ahorro de 100 millones de dólares en costes, que probablemente se conseguiría reduciendo el solapamiento de instalaciones, compartiendo sistemas administrativos, racionalizando las estructuras ejecutivas y reduciendo otro tipo de personal. Las bibliotecas estarán atentas para ver si las eficiencias se obtienen a expensas del desarrollo tecnológico o de los servicios de apoyo. ProQuest forma parte de la división Science de Clarivate, que ofrece productos de contenido y análisis como EndNote, InCites Benchmarking and Analytics, Publons, ScholarOne y Web of Science.

Este movimiento lleva la consolidación del sector a un nuevo nivel. Las fusiones y adquisiciones en el sector de la tecnología para bibliotecas antes de 2015 implicaban sobre todo la consolidación de competidores directos, como en el caso de SirsiDynix. En la siguiente fase, los proveedores de tecnología para bibliotecas se fusionaron en empresas más grandes que ofrecían contenidos y diferentes productos y servicios a las bibliotecas. Las adquisiciones de Ex Libris e Innovative por parte de ProQuest siguieron este patrón. Sin embargo, la adquisición de ProQuest por parte de Clarivate hace que una de las mayores empresas orientadas a las bibliotecas pase a formar parte del sector más amplio de las comunicaciones académicas y la investigación.

La consolidación no ha creado monopolios en estos casos, aunque han surgido proveedores dominantes. Las adquisiciones de Innovative por parte de ProQuest y de ProQuest por parte de Clarivate se enfrentaron al escrutinio de la Comisión Federal de Comercio (FTC). La revisión de la FTC retrasó la realización de ambas fusiones; la SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) y otros defensores del acceso abierto hicieron campaña contra la fusión de ProQuest, prediciendo un perjuicio para las bibliotecas por la disminución de la competencia. Sin embargo, la aprobación final de ambos acuerdos por parte de la FTC indica que estos movimientos entran dentro de los límites reglamentarios y pueden ser una señal de tolerancia para otros eventos a gran escala.

Así pues, se ha permitido que la integración empresarial siga adelante. No es de extrañar que la estructura ejecutiva de las empresas se haya racionalizado. Jerre Stead dirige Clarivate como director general, tras haber guiado la formación de la empresa a través de su fusión de Clarivate Analytics con Churchill Capital Corp. La estructura ejecutiva dual de las divisiones de Propiedad Intelectual y Ciencia se ha consolidado, pasando de dos presidentes a un único director de producto, Gordon Samson. El director general de ProQuest, Matti Shem Tov, ha dejado la empresa tras un periodo en el que ha desempeñado el papel de director general emérito. Ofer Mosseri se ha convertido en el director general de Ex Libris. Yariv Kursh continúa como director general de Innovative. La pregunta es: ¿Podrá Clarivate conservar la experiencia que impulsó el éxito de ProQuest, Ex Libris e Innovative?

Se espera que el proceso de integración de ProQuest en Clarivate dure un año o más. Antes de la fusión, tanto Ex Libris como Innovative informaron de importantes esfuerzos de desarrollo y ventas.

Ex Libris sigue registrando fuertes ventas de su plataforma de servicios bibliotecarios Alma. Los 182 contratos firmados en 2021 elevaron el total de instalaciones a 2.261. Más organizaciones firmaron acuerdos para Alma que en cualquier año anterior. Primo fue seleccionado por 176 bibliotecas, lo que elevó las instalaciones a 2.910; otras 55 bibliotecas se suscribieron a Summon en 2021, lo que elevó su total a 860. Summon y Primo ofrecen interfaces de usuario distintas, pero ambas se basan en el Central Discovery Index (CDI) de Ex Libris para los resultados de búsqueda a nivel de artículo. Ex Libris realizó 43 nuevas ventas de su aplicación de listas de lectura Leganto. Las nueve ventas de la plataforma de servicios de investigación de Ex Libris, Esploro, han aumentado el total de instalaciones a 37. Los productos complementarios, ya sea en paquete con Alma para las nuevas instalaciones o como complementos para los clientes existentes, representan una parte importante de la estrategia de ventas de Ex Libris.

Ex Libris ha realizado amplias mejoras en toda su cartera de productos, incluyendo el apoyo a los préstamos digitales controlados en Alma, el despliegue de un nuevo editor de metadatos, y la creación de un marco de aplicaciones en la nube que permite a los clientes crear herramientas y funcionalidades que se ejecutan dentro de Alma. Se reportaron mejoras significativas para Primo y Summon, que se basan en los más de 4.500 millones de registros de CDI. Además, Ex Libris añadió nuevas funciones a Esploro, Leganto, RapidILL, Rapido y Rosetta, que siguen registrando nuevas ventas.

Innovative, que forma parte de ProQuest desde 2020, opera en su mayor parte independientemente de Ex Libris. Los productos de Innovative han sido ampliamente utilizados en los últimos años, especialmente por las bibliotecas públicas. Sierra es utilizado predominantemente por bibliotecas públicas y universitarias y tiene un amplio alcance geográfico. Polaris se dirige a las bibliotecas públicas y a los consorcios de Estados Unidos y Canadá. La elección de Polaris por parte de las bibliotecas de Newcastle (Australia) en enero supone la primera venta de la empresa fuera de Norteamérica.

El lanzamiento de Vega refleja la evolución de la base de clientes de Innovative hacia las bibliotecas públicas. Esta plataforma ofrece nuevas interfaces y servicios dirigidos a los usuarios, diseñados específicamente para las bibliotecas públicas. Vega funciona con Sierra y Polaris, ofreciendo capacidades ampliadas y una experiencia de usuario muy mejorada en comparación con la interfaz de descubrimiento Encore introducida en 2006. La suite Vega LX incluye Vega Discovery, que está ampliando sus capacidades para la participación de los usuarios.

El año pasado, Innovative firmó 130 contratos para Sierra y 82 para Polaris, que incluyeron algunas renovaciones; 45 organizaciones que representan 390 bibliotecas se suscribieron a Vega. Continúa el apoyo al servicio de catalogación SkyRiver, que ganó tres nuevos suscriptores para un total de 20. Siete nuevas instituciones se unieron a las redes INN-Reach, aumentando su alcance a 1.700 instalaciones. Innovative ofrece el servicio de descubrimiento Summon en asociación con Ex Libris. La integración de Summon con Encore sustituye esencialmente a Encore Duet, que ofrecía la integración con EBSCO Discovery Service.

Ex Libris informó de una plantilla de 921 personas, lo que supone un descenso de 52 puestos con respecto al año pasado. Innovative ha visto aumentar su plantilla de 254 a 270 personas.