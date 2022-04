Buenas prácticas en Ciencia Ciudadana

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Publications Office, CORDIS results pack on citizen science, 2022.

Texto completo

La ciencia ciudadana, en la que los ciudadanos colaboran con los científicos en la investigación y la innovación, tiene el potencial de mejorar la excelencia y el impacto de la investigación y profundizar en la relación entre ciencia y sociedad. Este paquete de resultados muestra 12 proyectos financiados por la UE que están desarrollando buenas prácticas y creando las capacidades y redes necesarias para fomentar la Ciencia Ciudadana.