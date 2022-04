Alineación de la biblioteca de investigación con la estrategia organizacional

Danielle Cooper, Catharine Bond Hill, and Roger C. Schonfeld “Aligning the Research Library to Organizational Strategy”. ARL, CARL, and Ithaka S+R, 2022

Texto completo

ARL, CARL e Ithaka S+R se complacen en publicar el informe final de la investigación encargada para identificar las prioridades estratégicas del liderazgo senior de la educación superior e identificar cómo y qué pueden hacer más bibliotecas de investigación para promoverlas. Gracias a los 63 presidentes universitarios, rectores, altos funcionarios de investigación, directores de información y presidentes y directores ejecutivos de asociaciones de educación superior asociadas que participaron en la investigación.

Este informe es el primero de una serie de colaboraciones para desarrollar una narrativa compartida con las partes interesadas clave y nuestros miembros, que incluye datos y estudios de casos que transmiten el valor que las bibliotecas de investigación brindan y pueden brindar para avanzar en la misión de investigación y aprendizaje