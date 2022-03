Tendencias en bibliotecas y museos estadounidenses para los años 2022-2026

IMLS Releases FY 2022-2026 Strategic Plan. Washington, D.C.: The Institute of Museum and Library Services (IMLS) , 2022

The Institute of Museum and Library Services (IMLS) ha publicado un nuevo plan para guiar los programas y servicios de la agencia durante los próximos cinco años. El Plan Estratégico del IMLS para el año fiscal 2022-2026, que abarca el año en curso y culmina con la celebración del Semicentenario de los Estados Unidos, enmarca la forma en que el IMLS hará avanzar, apoyará y potenciará las bibliotecas y los museos de los Estados Unidos y las comunidades a las que sirven.

El nuevo plan esboza cuatro objetivos estratégicos que sustentarán los programas y servicios de la agencia:

Defender el aprendizaje permanente: Los museos, las bibliotecas y los archivos son fuentes incomparables de recursos educativos, informativos, sanitarios, laborales y culturales. El IMLS apoya el trabajo de estas instituciones para abrirse a todos los miembros de la comunidad y a los visitantes, salvando las distancias, los recursos o la experiencia.

Reforzar la participación de la comunidad: Los museos, las bibliotecas y los archivos pueden conectar a los miembros de la comunidad para desarrollar o mejorar un sentido colectivo del lugar en el que todos puedan sentirse respetados e incluidos. El IMLS permite a estas instituciones y a sus socios fomentar un diálogo que aborde e incorpore las diversas necesidades y experiencias de la comunidad.

Promover la gestión y el acceso a las colecciones: Los museos y las bibliotecas son responsables de preservar, gestionar y proporcionar el acceso más amplio posible a las colecciones culturales, artísticas, históricas, naturales y científicas que les han sido confiadas.

Demostrar la excelencia en el servicio público: El IMLS reconoce la importancia de la práctica reflexiva y la mejora continua en nuestro compromiso con la misión de la agencia de promover, apoyar y potenciar los museos, las bibliotecas y las organizaciones relacionadas de Estados Unidos.

El IMLS evaluará el progreso de la agencia en la consecución de las metas y objetivos enmarcados en el plan estratégico, revisándolo en consecuencia durante los próximos cinco años.