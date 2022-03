¿Por qué los bibliotecarios deberían leer en su trabajo?

Why librarians should read at their desks

Nikki Demarco mar 3, 2022

Si los bibliotecarios recibieran un dólar por cada vez que se les dice lo agradable que debe ser leer todo el día, podrían ganar lo suficiente como para mantener sus hábitos de compra de libros. No es ningún secreto que no nos pagan por leer. La gente no sabe realmente lo que hacemos. La realidad de nuestro trabajo es bastante diferente a las expectativas del público. De hecho, la lectura puede ser lo único que no hacemos en la biblioteca, o ciertamente no lo hacemos lo suficiente. Los bibliotecarios somos sobre todo convocantes de nuestras comunidades, coordinadores de eventos, ayudantes de investigación, recomendadores de libros, de recursos de información, técnicos de impresoras (vale, quizá no, pero lo parece), solucionadores de problemas informáticos y, sobre todo, constantemente interrumpidos.

Pero la cuestión es la siguiente: ¿Deberíamos leer en el trabajo, y más aún, en el mostrador de préstamo?. La lectura es una parte importante de nuestro trabajo, y cuando esa lectura se hace en un ordenador, haciendo una búsqueda, por ejemplo, a menudo se considera más aceptable que la lectura de un libro físico visible a los usuarios. La lectura de libros da la sensación de que estamos leyendo por placer en lugar de trabajar. Afortunadamente, ambas cosas pueden ser ciertas.

Una parte fundamental de nuestro trabajo es conocer nuestra colección. Tengo que saber qué libros tenemos, qué libros son buenos sustitutos de los que están en préstamo y qué libros recomendar. Los usuarios recuerdan qué bibliotecario les recomendó un buen libro y lo buscaron. Es fácil ver quién lee qué y qué le gusta. Cuando alguien me pide que le recomiende un libro de terror, lo mejor que puedo hacer es decirle cuál es el libro que se ha sacado mucho y del que he oído que otras personas hablan bien. Soy principalmente una lectora de literatura juvenil y romántica. Si se trata de un libro romántico, es exactamente mi campo de acción (mi favorito que he leído recientemente es I Believe in a Thing Called Love de Maurene Goo. Excelente para los fans de Crash Landing On You). Como leo para el trabajo en mi tiempo personal, tiendo a gravitar hacia los géneros que ya me gustan. Si tuviera más tiempo para leer en el trabajo, me esforzaría más por leer en todos los géneros para recomendar libros a mis usuarios. Sin embargo, se espera que lea para recomendar.

Sin embargo, también se espera que lea en mi tiempo libre, cuando ya es difícil llegar a fin de mes. Muchos bibliotecarios no ganan un salario digno. La cantidad de tiempo que me lleva leer ampliamente me quita tiempo que podría utilizar para subvencionar mis ingresos con uno de los muchos trabajos secundarios de bibliotecario. O escribiendo. O viendo otra vez Crash Landing On You. O, no sé, descansando.

Leer de forma diversa me convierte en una mejor bibliotecaria. Estoy más informada como resultado, y soy consciente de que leo autores de color, autores con discapacidades y autores LGBTQ+. No puedo decir lo mismo de todos los bibliotecarios. La mayoría de los bibliotecarios son mujeres blancas. Nuestros usuarios no son mayoritariamente mujeres blancas. Educarnos en cómo ser antirracistas, cómo mejorar los derechos de los discapacitados y cómo ser un aliado es crucial en el entorno bibliotecario hostil de hoy en día. Tenemos que ser capaces de articular por qué un libro cuestionado o prohibido tiene que estar en nuestras estanterías. La gente necesita verse a sí misma y sus experiencias en las historias que lee.

Del mismo modo, si se permitiera leer específicamente para el desarrollo profesional en el trabajo, podríamos ser más explícitos en lo que debe ser esa lectura. La creación de una lista de lecturas obligatorias para que los bibliotecarios estén más informados sobre sus usuarios y comunidades beneficiaría tanto a los bibliotecarios como a la comunidad. Estoy seguro de que hay muchos otros bibliotecarios como yo que tienden a quedarse en sus géneros preferidos. Permitir el acceso a una amplia variedad de libros para el desarrollo profesional mediante la asignación de tiempo de lectura en la biblioteca hará que los bibliotecarios sean más leídos, lo que lleva a tener mejores bibliotecas.

La lectura en los mostradores de circulación o de información es un modelo de alfabetización para los usuarios. Una cosa es hablar sobre el gusto por los libros o su lectura, y otra cosa es verlo en acción. Muchas personas acuden a la biblioteca por motivos distintos a los libros. Quieren un lugar para estudiar, quieren utilizar los ordenadores y la tecnología disponible, o vienen para asistir a eventos y programas. Muchos usuarios no son lectores. Ver a los bibliotecarios y al personal de la biblioteca leyendo despierta la curiosidad y puede ser la chispa de una conversación. Esto puede llevar a hacer llegar más libros en manos de los usuarios o, al menos, a entablar relaciones con personas de la comunidad.

Como bibliotecaria escolar, esto es especialmente importante para mí. Trabajo en la biblioteca de un instituto, donde me han dicho muchas veces: «No he leído un libro desde la escuela primaria». Eso me rompe el corazón. Hay muchos factores que influyen en eso, principalmente que los estudiantes no tienen acceso a la elección en su lectura. En la escuela secundaria es donde suelen empezar los estudios de novela, y donde los alumnos dejan de leer por placer. Todavía tienen la oportunidad de volver a enamorarse de la lectura antes de ir a la universidad o al mundo laboral, donde encontrar tiempo para leer será aún más difícil. Ya he escrito antes sobre la lectura mediante el ejemplo, pero desde entonces han aparecido aún más investigaciones que apoyan esta estrategia. Los adultos tienen que «mostrar, demostrar y hacer visible a los alumnos cómo funciona la alfabetización».

Cuando los bibliotecarios leen en sus mesas, todos se benefician. Ayuda a los bibliotecarios a conocer mejor sus colecciones y a ser más capaces de recomendar libros. Combate la autocomplacencia o incluso el fanatismo. Leer donde los usuarios pueden ver ayuda a aumentar la alfabetización y la creación de relaciones entre los bibliotecarios y las comunidades en las que trabajan. Así que rompamos algunos tópicos y demos un buen ejemplo a los lectores y a los no lectores.