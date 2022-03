DigComp 2.2: El Marco de Competencia Digital para los Ciudadanos

Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y., DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes, EUR 31006 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-48883-5, doi:10.2760/490274, JRC128415.

El Marco de Competencia Digital para el Ciudadano (DigComp) proporciona una comprensión común de lo que es la competencia digital. La presente publicación consta de dos partes principales: el marco integrado DigComp 2.2 ofrece más de 250 nuevos ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes que ayudan a los ciudadanos a relacionarse con las tecnologías digitales con confianza, sentido crítico y seguridad, y otros nuevos y emergentes, como los sistemas impulsados por la inteligencia artificial (IA). El marco también está disponible siguiendo las directrices de accesibilidad digital, ya que la creación de recursos digitales accesibles es una prioridad importante hoy en día. La segunda parte de la publicación ofrece una panorámica del material de referencia existente para DigComp, consolidando las publicaciones y referencias publicadas anteriormente.