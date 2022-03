Las bibliotecas rompen las barreras a través de TikTok: mejorando el acceso y la visibilidad

Mashiyane, D.M. (2022), «Libraries breaking barriers through TikTok: enhancing access and visibility«, Library Hi Tech News, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/LHTN-01-2022-0011

Texto completo

El objetivo de este estudio es determinar el uso de TikTok por parte de las bibliotecas para mejorar el acceso y la visibilidad de los servicios, instalaciones y recursos. La literatura reveló que TikTok se utiliza principalmente para el marketing y la promoción de las bibliotecas. Aunque hay poca literatura sobre TikTok para la alfabetización informacional, esta plataforma se está utilizando con fines de enseñanza y aprendizaje