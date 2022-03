La Biblioteca Nacional de Israel expone la mayor colección de pergaminos del Libro de Ester del mundo

National Library unveils largest collection of Esther scrolls in the world

As the nation marks Purim, the National Library provides a rare glimpse into part of its collection of Esther scrolls. JERUSALEM POST STAFF Published: MARCH 15, 2022 15:01

Entre los millones de objetos de las colecciones de la Biblioteca Nacional se encuentran también cientos de pergaminos Ester, los más importantes del mundo. Algunos de ellos son especialmente antiguos y raros, y cuentan la historia de las comunidades judías de toda Europa y de la judería oriental. Con motivo de la celebración de Purim, la Biblioteca Nacional ofrece una visión de una parte de la colección.

Los pergaminos de Ester contienen la historia del Libro de Ester en hebreo y se leen tradicionalmente en las comunidades judías de todo el mundo en la fiesta de Purim, que este año tendrá lugar del 25 al 28 de febrero. Los estudiosos han determinado que el rollo de Ester fue escrito por un escriba en la Península Ibérica hacia 1465, antes de las expulsiones española y portuguesa de finales del siglo XV. Estas conclusiones se basan en pruebas estilísticas y científicas, incluida la datación por carbono 14. Según los expertos, existen muy pocos rollos de Ester del periodo medieval en general, y del siglo XV en particular. Los rollos de la Torá y los rollos de Ester de la España y Portugal anteriores a la expulsión son aún más raros, y sólo se conocen unos pocos.

La Meguilá de las Azores que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Israel ofrece una hermosa y temprana evidencia textual de la vida judía en las Azores. Este exquisito pergamino, que mide sólo 12,7 cm de altura, fue escrito en el siglo XIX y dedicado a David Sabach [es decir, Sabath], un conocido miembro de la comunidad judía de las Azores y un hombre al que se le atribuían grandes conocimientos de la Torá. Nació antes de 1847, probablemente en Sao Miguel, Azores, y murió en 1915 en Portugal.