La Universidad de Albany lanza una caja de herramientas para apoyar a las bibliotecas en el desarrollo de ciudades inteligentes

CTG UAlbany Launches Toolbox to Support Libraries in Developing Smart Cities

Texto original

Desde el inicio de la era digital, el papel de las bibliotecas públicas ha pasado de ser principalmente depósitos de fuentes de conocimiento y artículos que se dispensan normalmente a través de estanterías físicas a convertirse en conectores ciudadanos con la capacidad única de comprender y apoyar las necesidades de la comunidad, incluidas las relacionadas con las iniciativas comunitarias y de ciudades inteligentes.

Dado su estatus único dentro de sus comunidades como espacios de confianza y centros de información y tecnología, las bibliotecas públicas tienen la capacidad de ir más allá del papel de proporcionar acceso a los ordenadores y a Internet.

Durante los últimos cuatro años, un equipo de investigación del Centro de Tecnología y Gobierno de la Universidad de Albany (CTG UAlbany) ha analizado cómo las bibliotecas públicas tienen el potencial de contribuir a las ciudades y comunidades inteligentes mediante el desarrollo de ciudadanos inteligentes, permitiendo la participación ciudadana y proporcionando un entorno de innovación. Los resultados de este esfuerzo han dado lugar al lanzamiento de la caja de herramientas de CTG UAlbany Public Libraries in Smart Cities and Communities.

«La caja de herramientas es un conjunto de recursos para las bibliotecas públicas que quieren fortalecer su papel en el desarrollo de una ciudad o comunidad inteligente», dijo Mila Gasco-Hernández, Directora de Investigación de CTG UAlbany y líder del proyecto. «Proporciona orientación a las bibliotecas públicas en términos de cómo pueden servir como conectores de la comunidad en las iniciativas de ciudades inteligentes, contribuyendo a la comprensión de la comunidad y la participación en tales esfuerzos.»

La caja de herramientas está estructurada en tres secciones:

Programas y servicios

Procesos organizativos

Herramientas de marketing y divulgación

Cada una de estas secciones aborda cómo pueden utilizarse las áreas temáticas para contribuir en mayor medida al desarrollo de una ciudad/comunidad inteligente. Las secciones también ofrecen recursos adicionales para seguir explorando nuevos programas y servicios contextualizados a los problemas e intereses de la comunidad, cambios en los procesos organizativos y usos de las herramientas de marketing.

Las innovaciones de las ciudades inteligentes han sido a menudo impulsadas por la industria o el gobierno. Gasco-Hernández y su equipo descubrieron a menudo que, aunque estas innovaciones se han centrado en atender las necesidades de los ciudadanos y las comunidades, han dejado en gran medida a las bibliotecas públicas fuera del diálogo en curso sobre las ciudades inteligentes.

«Las bibliotecas públicas son infraestructuras digitales, de conocimiento y creativas para las ciudades inteligentes. Las bibliotecas públicas pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de implicar a la comunidad y atender sus necesidades», continuó Gasco-Hernández.

Por ello, el CTG UAlbany se propuso diseñar y desarrollar recursos nuevos y replicables para guiar a las bibliotecas públicas dispuestas a avanzar en su papel como anclas de la comunidad, así como proporcionarles numerosas ideas para nuevos programas y servicios contextualizados a los problemas/intereses de la comunidad.

La caja de herramientas incluye una sección de recursos, que presenta todos los productos que CTG UAlbany ha creado para ayudar a concienciar sobre el concepto de ciudades y comunidades inteligentes, así como para apoyar la contribución de las bibliotecas públicas al desarrollo de ciudades y comunidades inteligentes, junto con un espacio virtual para que las bibliotecas públicas se conecten e interactúen.

Se puede encontrar más información a través de la sección «Getting Started», que proporciona una hoja de ruta para aprender más sobre la caja de herramientas «Public Libraries in Smart Cities and Communities».

La colaboración de cuatro años, «Enabling Smart, Inclusive, and Connected Communities: The Role of Public Libraries«, es uno de los principales proyectos de investigación de CTG UAlbany, realizado en colaboración con el Centro para el Futuro de las Bibliotecas de la American Library Association (ALA).