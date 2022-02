Principios y términos recomendados para los acuerdos sobre licencias de recursos electrónicos en bibliotecas universitarias

“The ASERL Eleven: Recommended Principles and Terms for Electronic Resource Agreements” Association of Southeastern Research Libraries (ASERL), 2022

Association of Southeastern Research Libraries (ASERL) ha publicado “The ASERL Eleven: Recommended Principles and Terms for Electronic Resource Agreements”. Este folleto y el documento de Google Drive que lo acompaña resumen 11 principios clave y un lenguaje sugerido para ayudar a las bibliotecas de la ASERL y a otras a asegurar mejores términos para el contenido y los servicios que licencian. Publicado bajo una licencia no comercial de Creative Commons, el documento de Google Drive permite a los usuarios copiar y pegar fácilmente el lenguaje de licencia sugerido como parte de las negociaciones con los proveedores de servicios.

«La ASERL no es un club de compras, per se», comentó Tim Pyatt, decano de la Biblioteca ZSR de la Universidad Wake Forest y presidente de la Junta Directiva de la ASERL. «No obstante, nuestros miembros invierten enormes cantidades de tiempo y recursos en la concesión de licencias de contenidos y servicios bibliotecarios. Tener ‘Los Once de ASERL’ proporciona a los bibliotecarios de ASERL unos principios claros para guiar su trabajo y ayuda a forjar un consenso sobre cuestiones clave en nuestras relaciones con los editores y otros proveedores.»

«No somos los primeros ni seremos los últimos en opinar sobre estos importantes asuntos», comentó Christopher Cox, presidente entrante de ASERL y decano de las bibliotecas de la Universidad de Clemson. «La concesión de licencias es un tema en evolución; vemos esta nueva publicación como la ‘Versión 1.0’ y esperamos recibir comentarios y sugerencias para futuras revisiones y mejoras».