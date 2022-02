Informe sobre el impacto de la investigación en las bibliotecas: comprender y comunicar el impacto de la investigación

Aghassibake, Negeen, Lynly Beard, Jackie Belanger, Diana Louden, and Robin Chin Roemer, with additional support from Steve Hiller and Maggie Faber. Library Impact Research Report: Understanding and Communicating Research Impact: The Needs of STEM and Health Sciences Faculty and Postdoctoral Researchers. Washington, DC: Association of Research Libraries, 2021

Como parte de la iniciativa Research Library Impact Framework de la ARL, las Bibliotecas de la Universidad de Washington (UW) exploraron las necesidades del profesorado y de los investigadores postdoctorales de la UW para comprender y comunicar el impacto de su trabajo, centrándose en los investigadores de los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) y las ciencias de la salud. El proyecto se diseñó para comprender los retos a los que se enfrentan los investigadores en este ámbito, identificar cómo los participantes en estos campos definen y miden el impacto, y explorar sus prioridades para el apoyo a la investigación de impacto. El equipo del proyecto realizó una encuesta y entrevistas de seguimiento para investigar estas cuestiones. Este informe de investigación presenta la metodología del equipo del proyecto, los resultados y las recomendaciones para futuras investigaciones.

Las mediciones del impacto de la investigación pueden incluir la bibliometría tradicional, como el recuento de citas y el factor de impacto de las revistas, así como la «altmetría», como la frecuencia con la que se cita la investigación en los medios sociales, las noticias, los documentos políticos u otra literatura gris. A los profesores e investigadores postdoctorales se les pide que demuestren el impacto de su trabajo para conseguir puestos académicos, para las solicitudes de financiación y para el proceso de promoción y permanencia. Apoyar a los investigadores en la medición del impacto ha sido una tendencia clave en las bibliotecas universitarias en los últimsos años. Si bien existe una gran cantidad de literatura sobre el tema de la evaluación del impacto de la investigación, el equipo del proyecto estaba interesado en explorar cómo las Bibliotecas de la UW podrían tener el mayor impacto en esta área sobre la base de las necesidades actuales y las lagunas en el apoyo, y para identificar desde la perspectiva del investigador lo que es significativo y valorado al contar la historia de la diferencia que su investigación hace a una variedad de audiencias.

Este proyecto no era principalmente un estudio de impacto diseñado para medir la diferencia que los servicios de las bibliotecas de la UW suponían para los investigadores. En cambio, su objetivo era proporcionar a las bibliotecas de investigación homólogas un contexto y una comprensión adicionales para que las bibliotecas puedan seguir desarrollando servicios de impacto en la investigación para aumentar el valor de sus contribuciones a la productividad de la investigación.