La biblioteca es el «centro de inteligencia digital» de una ciudad inteligente

Cailin Crowe. The library is a smart city’s ‘hub for digital intelligence’

Smart Cities Dive. Published Jan. 27, 2020

Como uno de los espacios y fuentes de información más fiables, las bibliotecas desempeñan un papel cada vez más importante en las iniciativas de las ciudades inteligentes.

Cuando los fundadores de Library Land decidieron unir sus fuerzas por primera vez, fue para crear una agencia de relaciones públicas, y necesitaban encontrar un buen lugar para reunirse. En lugar de optar por un Starbucks o un WeWork, los dos se decidieron por una tranquila sala de estudio en una biblioteca de Newton, MA.

El dúo, Adam Zand y Greg Peverill-Conti, probó suerte en otra biblioteca para su siguiente reunión. Más de 200 bibliotecas después, la pareja ha aprovechado los espacios públicos para lanzar el Library Land Project, un sitio que alberga reseñas, mapas e información sobre bibliotecas de todo Estados Unidos.

El recorrido de Zand y Peverill-Conti por las bibliotecas les ha abierto los ojos a las aparentemente infinitas formas en que las bibliotecas pueden utilizarse en una ciudad, como enseñar a los residentes a utilizar las impresoras 3D o solucionar los problemas de acceso a Netflix.

«Desempeñan papeles muy ricos y diversos… como lugar para llevar la tecnología a la comunidad», dijo Peverill-Conti a Smart Cities Dive. «Se están convirtiendo en una especie de centro de inteligencia digital en sus comunidades».

Como uno de los espacios y fuentes de información más fiables, las bibliotecas desempeñan un papel cada vez más importante en las ciudades inteligentes. Y a medida que las ciudades se asocian con las bibliotecas para difundir información sobre los servicios municipales, cerrar las brechas digitales e impulsar el compromiso cívico, es probable que ese papel siga evolucionando.

Una «ciudad dentro de la ciudad»

Según los expertos, las bibliotecas pueden ser socios esenciales de las ciudades en su labor de poner en marcha iniciativas y conectar a los residentes con servicios cruciales.

Las bibliotecas son lugares de reunión de la comunidad que desempeñan un papel de convocatoria en la mayoría de las ciudades, dijo Mandy Bishop, directora de programas de la ciudad de Columbus (OH), en una entrevista con Smart Cities Dive. En el caso de la ciudad inteligente de Columbus, la biblioteca actúa como convocante del transporte.

Como parte del Smart Mobility Project, la ciudad tiene previsto utilizar una biblioteca como centro de movilidad inteligente. El centro incluirá un quiosco inteligente, espacios para compartir el coche, bicicletas y scooters electrónicos sin muelle, y lugares para recoger y dejar a los taxis amarillos, dijo Bishop. Reunirá estas diferentes opciones de movilidad en un solo espacio para ayudar a la ciudad a conocer cómo se mueve la gente de un lugar a otro.

El coste estimado del centro previsto por la ciudad es de 55.000 dólares, según Bishop, y se financiará como parte de la contribución de la ciudad a su subvención de 40 millones de dólares del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) como ganadora del Desafío de Ciudades Inteligentes del USDOT de 2016.

En Wichita, KS, la ciudad tiene planes para utilizar las bibliotecas como centros para compartir información sobre iniciativas al público, dijo el coordinador de Smart City Michael Barnett por correo electrónico a Smart Cities Dive. Las bibliotecas podrían utilizarse como pabellones para que los ciudadanos interactúen con la tecnología, como la de detección de disparos, y comprendan mejor su funcionamiento.

La Biblioteca Pública de DC también tiene previsto asociarse con los servicios de la ciudad para la reconstrucción de la Biblioteca Conmemorativa Martin Luther King Jr. de 211 millones de dólares, cuya reapertura está prevista para el próximo año, según Richard Reyes-Gavilán, director ejecutivo del sistema de bibliotecas públicas de DC.

El nuevo espacio será una «ciudad dentro de una ciudad», dijo a Smart Cities Dive. «Vamos a crear amplias oportunidades de aprendizaje para los residentes a través de espacios tecnológicos emergentes, pero también crearemos un amplio espacio para que las agencias gubernamentales se instalen para los servicios de la ciudad con nuestro edificio.»

La biblioteca aprovechará su «ubicación privilegiada» para ofrecer potencialmente servicios como DC Health Link con un espacio de oficina físico dentro de la biblioteca para la conexión directa con los residentes de la ciudad.

No es habitual que una biblioteca «dedique paredes y puertas físicas a una serie de organizaciones asociadas que se ubicarán en la biblioteca durante largos periodos de tiempo acordados», dijo. A través de esa posible asociación, los residentes podrían conocer sus opciones de seguro, y la biblioteca podría incluso apoyar esos servicios con la programación correspondiente o incluso con una selección de libros.

Las Bibliotecas Públicas de Chicago (CPL) tampoco son ajenas a la colaboración con otros departamentos para ofrecer servicios y experiencias más equitativas a los residentes. La Autoridad de la Vivienda de Chicago (CHA) y la CPL se asociaron en el desarrollo de tres espacios propiedad de la ciudad que funcionan como bibliotecas y viviendas públicas, proporcionando una serie de beneficios de seguridad y comunitarios a los niños, los ancianos y las personas con discapacidad.

La asociación también abrió nuevas oportunidades de financiación para la CPL, que originalmente no tenía capital ni propiedades disponibles en las zonas donde quería construir una nueva biblioteca. Al asociarse con CHA, CPL pudo acceder a la financiación federal a través de CHA por medio del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.

Reduciendo la brecha digital

El diez por ciento de los adultos estadounidenses no utiliza Internet, según una encuesta del Pew Research Center de 2019, que descubrió que los ingresos y la educación son dos factores clave que influyen en si alguien utiliza Internet. El 18% de los adultos de los hogares que ganan menos de 30.000 dólares al año, por ejemplo, no están conectados.

Las bibliotecas de Cue. CPL es el mayor proveedor de Wi-Fi gratuito de Chicago, según explicó la portavoz Olivia Kuncio a Smart Cities Dive. Sus servicios digitales incluyen el alquiler de hotspots y un programa de navegación cibernética para ayudar a los residentes a realizar tareas como la creación de direcciones de correo electrónico, la elaboración de un currículum digital o la ayuda a los ancianos a conectarse con sus seres queridos a través de la tecnología.

CPL también alberga el programa YouMedia, una iniciativa de aprendizaje para adolescentes que hace hincapié en los «medios digitales y el movimiento maker», con ex alumnos notables como el artista ganador del Grammy Chance the Rapper.

Además de ayudar a los raperos famosos a grabar sus mixtapes, las bibliotecas también pueden enseñar a la gente habilidades tan básicas como hacer clic en un ratón.

Jessamyn West, tecnóloga de bibliotecas que trabaja en el condado de Orange (VT), está muy familiarizada con la gama de habilidades digitales que los bibliotecarios y las bibliotecas proporcionan a los residentes. West organiza «sesiones tecnológicas», incluida una sesión semanal en la Biblioteca Pública Kimball de Randolph, VT. La gente ha aprovechado el tiempo para aprender de los vecinos y trabajar juntos para abordar una serie de cuestiones tecnológicas.

Con el tiempo, ha observado un cambio en las necesidades tecnológicas, desde peticiones básicas a preguntas más complejas como «¿Qué es la nube?». También hay una creciente sensación de miedo entre algunas personas, dijo, que los bibliotecarios pueden ser muy adecuados para abordar.

«La brecha digital está cambiando», dijo West a Smart Cities Dive. «Lo que vemos cada vez más hoy en día es la brecha de empoderamiento porque la gente no se ve a sí misma en los espacios en línea y tiene mucho miedo de interactuar allí … parte de lo que hacemos en las bibliotecas es ayudar a desenredar el nudo de lo que está impidiendo que la gente utilice la tecnología para resolver sus problemas.»

Compromiso cívico por diseño

Las bibliotecas también se han convertido en espacios activos para el compromiso cívico, según Reyes-Gavilán, de DC.

La ciudadanía digital es uno de los principales focos de atención, dijo. Las bibliotecas ayudan a los residentes a entender lo que es «realmente la vida en línea».

«Aunque el mundo parece haber perdido la paciencia con las personas que no están en línea, la biblioteca sigue siendo un lugar en el que podemos ayudar a la gente a ponerse al día y servir como un verdadero motor de equidad en términos no sólo de acceso, sino también de aprendizaje y formación», dijo.