Monografías abiertas: MIT publica un informe sobre el desarrollo del modelo «Direct to Open» (D2O)

MonOpen Monogra Crow, Raym. “MIT Press Open Monograph Model (Direct to Open).” Chain Bridge Group and the MIT Press. Last modified 20 December 2021.

Texto completo

Hace tiempo que se reconoce que los modelos de mercado convencionales no ofrecen una base económica viable para la publicación de monografías académicas especializadas. El informe examina el contexto para el diseño del marco y explica la lógica detrás del diseño del modelo.

«Direct to Open es una alternativa muy necesaria a los modelos de negocio tradicionales basados en el mercado para los títulos académicos», dijo Amy Brand, directora y editora de MIT Press. Estamos encantados de compartir este informe para que las bibliotecas y las editoriales académicas sin ánimo de lucro puedan beneficiarse de las conclusiones y el marco que hemos desarrollado».

El diseño del modelo debe proporcionar unos ingresos suficientes y estables, a la vez que ser equitativo para los autores, los lectores, las bibliotecas y otras partes interesadas. Para acelerar la aceptación en el mercado, la oferta de monografías en abierto aprovecha los canales de distribución existentes de Press y los procesos de adquisición de las bibliotecas.

Al mismo tiempo, D2O se está introduciendo en un mercado de bibliotecas que está experimentando una importante reducción presupuestaria que dificulta la incorporación de nuevos compromisos seriados y que cada vez da menos prioridad a las compras de monografías. Este entorno plantea importantes retos para los modelos de venta existentes, y los enfoques abiertos innovadores se enfrentan a obstáculos aún mayores para su comprensión y aceptación. En este contexto, el éxito de D2O y otros modelos de monografías abiertas dependerá en gran medida de que las bibliotecas académicas actúen con un interés propio ilustrado para buscar enfoques de apoyo colectivo que ofrezcan alternativas viables a los modelos de mercado convencionales.

Investigado y redactado por Raym Crow, socio director del Chain Bridge Group, el informe describe los criterios de éxito y los objetivos estratégicos que impulsaron el diseño de D2O. Explora la lógica económica y las cuestiones organizativas que afectan a la financiación de los recursos abiertos. A continuación, el informe describe un modelo prototipo de D2O que responde a los requisitos de diseño específicos. Concluye con una consideración de D2O en el contexto de otros modelos de monografía abierta.