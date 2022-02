Nuevos modelos de Acceso Abierto para revistas y libros

“Open for Business – Tracking New OA Models for Journals and Books” Delta Think

En los últimos años hemos asistido a una avalancha de nuevos modelos de negocio de OA tanto en revistas como en libros, incluyendo giros en los modelos existentes y combinaciones de modelos.

Tanto si ha seguido la evolución del OA desde el principio como si es nuevo en este ámbito, hay muchas cosas que seguir. Dentro de las editoriales, los equipos observan el flujo de trabajo del OA desde diferentes perspectivas. Los colegas de la editorial pueden estar más centrados en el trabajo con los consejos editoriales y los autores, que conocen principalmente cómo afecta el OA a los requisitos de los financiadores y al pago de los APC. Los equipos de producción, que trabajan en estrecha colaboración con los proveedores, quieren asegurarse de que la información sobre las opciones de financiación y de licencia sea visible y precisa. Los equipos de marketing quieren promover nuevas estrategias y nuevos socios para aumentar las presentaciones y la aceptación de los autores. Los equipos de ventas pueden estar vendiendo nuevos modelos de descuento o de afiliación, acuerdos de transformación, etc. Desde su punto de vista, hacer las cosas lo más sencillas posible para los gestores institucionales puede ser una prioridad absoluta.

Los modelos de negocio que se comentan en el post de Delta Think son los siguientes:

Direct to Open

Desarrollado por MIT Press y diseñado por Raym Crow, Direct to Open (D2O) abrirá colecciones de monografías de primera línea de la editorial en función de los objetivos financieros que se alcancen. Direct to Open es similar a Subscribe to Open (S2O) en el sentido de que las instituciones que se comprometen a apoyar la primera lista obtienen acceso a largo plazo a importantes colecciones de títulos de la lista de espera, incluso si la oferta de la primera lista abierta fracasa. A diferencia de S2O, Direct to Open es un enfoque de financiación colectiva, y las tasas de apoyo se reducirán si participan más instituciones. Los títulos están disponibles en paquetes HSS y STEAM. El MIT pretende poner su modelo a disposición de otras editoriales para que lo adapten.

En enero de 2022, el MIT publicó un libro blanco sobre el programa y anunció que había alcanzado el 55% de su objetivo de participación (más de 180 bibliotecas). Algunos de los criterios de éxito de D2O detallados en el informe incluyen que sea «económicamente suficiente para todas las monografías de la editorial»; que se integre con los «procesos editoriales actuales» junto con las plataformas de distribución existentes tanto en línea como impresas; que sea inclusivo y equitativo; y que sea «replicable por otras prensas.» El informe proporciona amplia información sobre el modelo financiero, así como información contextual sobre otros modelos de libros en abierto.

Flip It Open

Anunciado en el verano de 2021, Cambridge University Press (CUP) añadió Flip It Open a su oferta de libros de OA. CUP se comprometió a poner a disposición 28 títulos como libros de OA una vez que hayan alcanzado «un umbral de ingresos establecido». Conscientes desde el principio de que los títulos podrían convertirse en abiertos, las bibliotecas pagan para recibir los títulos antes de tiempo y para financiar un bien más amplio para la comunidad. Una vez alcanzado el umbral, CUP publicará las versiones en rústica de los títulos, reconociendo allí (y en la versión digital) a las bibliotecas que contribuyeron a la apertura del título.

Este experimento, que no se propone sustituir a otros modelos de OA ni escalar para cubrir todos los libros de CUP, está «fundamentalmente orientado a la demanda». En contraste con las tendencias en las que los editores podrían excluir sus títulos más populares o más vendidos de los acuerdos especiales, Flip It Open es una forma de hacer que esos títulos de alta demanda estén disponibles de forma gratuita más rápidamente.

Leer, Publicar + Unirse

Mientras que los acuerdos de Leer + Publicar o Publicar + Leer pueden ser familiares (aunque algo confusos) para los lectores, en 2020 la American Physiological Association añadió un nuevo elemento a la mezcla, anunciando su modelo Read, Publish + Join model. Combinando la lectura y la publicación para una institución participante, esta oferta también proporciona a los autores una membresía de un año a la sociedad.

En una época en la que algunas organizaciones de miembros pueden tener dificultades para atraer a los investigadores que inician su carrera, este modelo les conecta «con la comunidad multidisciplinar de científicos y educadores de la Sociedad de todo el mundo, impulsando la colaboración y destacando los descubrimientos científicos en fisiología». Ofrece una oportunidad para que las instituciones refuercen el desarrollo profesional de sus propios investigadores y demuestren su apoyo a las sociedades profesionales.

Pay to Close

No debe confundirse con el contenido de acceso cerrado o de peaje, Liberate Science anunció en diciembre de 2021, junto con el lanzamiento de su plataforma de publicación incremental Research Equals, un modelo que llaman Pay to Close. Con el objetivo de proporcionar un acceso más equitativo a los investigadores de todo el mundo, Pay to Close proporcionaría APCs de coste cero a aquellos que publicaran con las licencias más permisivas, CC 0 o CC-BY, con costes de APC crecientes para licencias más restrictivas. Los artículos resultantes serían todos gratuitos, independientemente de la licencia seleccionada.

La experimentación continuará. Estar al día de los nuevos modelos puede llevar mucho tiempo. Seguir el progreso de estos modelos a lo largo del tiempo requerirá cuidado y atención. ¿Cómo responderán los investigadores? ¿Cómo podrían participar más las bibliotecas? ¿Qué mandatos vendrán (o cambiarán) en un futuro próximo? Además, el espíritu de lo abierto se está moviendo rápidamente más allá de la investigación publicada para incluir esfuerzos en torno a la infraestructura abierta, el código abierto y los datos abiertos.