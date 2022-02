Entrevista cultural bibliotecaria a Dina Rocha

Dina Rocha, Bibliotecaria y Directora de la Unidad de Biblioteca y Coordinadora del Repositorio Institucional del Instituto Politécnico de Santarém, Portugal. Licenciada en Sociología por la Universidad Nova de Lisboa; Posgraduada en Ciencias Documentales por la Universidad de Coimbra; Posgraduada en Educación y Comunicación Multimedia, por el Instituto Politécnico de Santarém, para cursar un máster en Recursos Digitales en Educación. También es profesora de la Escuela de Educación del Instituto Politécnico de Santarém en las áreas de Alfabetización Informacional, Ética y Deontología de la Comunicación y la Información. Formadora en el área de Ciencia Abierta y Comunicación Científica.

1.- ¿Sí sólo te pudieras llevar un libro a una isla desierta?



Todo Mafalda de Quino



2.- ¿Qué libros leíste en el confinamiento?



«El tatuador de Auschwitz» de Heather Morris

«El extraño orden de las cosas» de Antonio Damasio

«Amor zero», Iñaki Piñuel

3.- ¿Cuál es la obra maestra que sabes que debes leer y siempre se ha resistido.

“Ensayo sobre la ceguera” de José Saramago

4.- ¿Qué cantas bajo la ducha?

«Perfect» de Fairground Attraction

«I love you Baby» de Gloria Gaynor ( The Deer Hunter, pelicula)

5.- ¿Cuál fue el primer disco que compraste y donde?

«Mel» de Maria Bethânia – Santarém Portugal

6.- ¿Qué disco regalarías o recomendarías siempre?

The Platters – Only you

Scorpions with The Berlin Philharmonic Orchestra

Bolero, Maurice Ravel

7.- ¿Hay alguna música que te resulte insoportable?

Whitesnake

8.- ¿Tu película de cabecera es?

Los unos y los otros

Gladiator

9.- ¿En qué creador te gustaría encarnarte?

Dali

Vincent van Gogh

Pieter Bruegel

10.- Tu poeta de cabecera

Fernando Pessoa

11.- ¿Tienes un verso favorito?

Vivo no presente

“Vivo siempre en el presente. No conozco el futuro. Ya no tengo el pasado”

Bernardo Soares (Semi-heterónimo de Fernando Pessoa)

El amor, cuando se revela,

no se sabe revelar.

Sabe bien mirarla a ella,

pero no le sabe hablar.

Quien quiere decir lo que siente,

no sabe qué va a declarar.

Habla: parece que miente.

Calla: parece olvidar.

¡Ah, mas si ella adivinase,

si pudiese oír o mirar,

y si un mirar le bastase

para saber que amándola están!

¡Mas quien siente mucho, calla;

quien quiere decir cuanto siente

queda sin alma ni habla,

queda sólo enteramente!

Mas si esto contarle pudiere,

lo que no me atrevo a contarle,

ya no tuviere que hablarle

porque hablándole estuviere…

Fernando Pessoa

12.- La obra de arte que más te fascina

“El combate entre don Carnal y doña Cuaresma» de Pieter Bruegel