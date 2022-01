El acceso abierto a las publicaciones de investigación en las universidades europeas

“A Closer Look at Open Access to Research Publications in European Universities”. European University Association, 2022

Texto completo

Este informe presenta específicamente las conclusiones sobre el acceso abierto de la Open Science Survey 2020-2021 de la EUA.

¿Cómo supervisan las universidades las actividades de acceso abierto? ¿Cómo se están preparando las universidades para la aplicación del Plan S, que se aplicará a todos los beneficiarios de la financiación de Horizon Europe? ¿Qué medidas importantes han tomado recientemente las universidades para impulsar la aplicación del acceso abierto?

Este seguimiento de la Encuesta 2020-21 EUA Open Science Survey 2020-21 aborda estas y otras preguntas, proporcionando una mayor comprensión de las experiencias de las universidades en materia de acceso abierto.

Forma parte de una serie de tres informes de seguimiento del informe principal de la Open Science Survey de la EUA 2020-2021, que examinan en mayor profundidad la Ciencia Abierta en la evaluación académica y los datos de investigación. El tercer informe (que se publicará en 2022) examinará más detenidamente el tema de los datos de investigación