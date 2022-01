El flujo de trabajo académico en la era digital

Weiland, Steven. The Scholarly Workflow in the Digital Age. Against the Grain (Media), LLC, 2021. ACLS Humanities EBook, https://doi.org/10.3998/mpub.12119260.

El flujo de trabajo nombra lo que se hace en la conducción de la investigación reflejando sus condiciones individuales, institucionales, sociales y tecnológicas. Muestra las convenciones que producen conocimiento en todas las disciplinas y las innovaciones que mejoran y desafían las rutinas académicas y científicas. El flujo de trabajo registra el impacto en el trabajo académico de las bibliotecas y las publicaciones, y sus operaciones cada vez más digitales. La atención al flujo de trabajo muestra cómo se pueden entender y mejorar los elementos de la investigación, reforzar la productividad y mantener la satisfacción en las carreras académicas y científicas.

Como se explica en esta sesión informativa, el flujo de trabajo se caracteriza por la planificación y la estructura, así como por una secuencia reconocible de actividades. Pero también hay espacio para la imaginación, la improvisación y la serendipia. La ciencia y la erudición son actividades humanas y el flujo de trabajo en todas las disciplinas refleja tanto la convención como la innovación a medida que los académicos descubren el alcance y los significados de sus interacciones profesionales con la tecnología. En la era digital, el flujo de trabajo se encuentra en una nueva etapa de representación de lo que los académicos hacen para avanzar en el conocimiento y en sus carreras, al mismo tiempo que muestra la durabilidad de las prácticas tradicionales de investigación.